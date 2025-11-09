Il savonese Marco Galli dedica una canzone a Paolo Mendico, il ragazzo vittima di bullismo

Savona. Un brano per ricordare Paolo Mendico e per dire “no” al bullismo. È questo il significato di “Capelli d’angelo”, la nuova canzone del cantautore savonese Marco Galli, oggi residente in Brianza, che ha voluto rendere omaggio al ragazzo di 14 anni suicidatosi a causa di ripetuti episodi di bullismo, la cui storia ha profondamente toccato l’opinione pubblica.

“Ho voluto scrivere questo brano per Paolo e per tutti i ragazzi che si trovano a vivere situazioni di solitudine o di emarginazione” spiega Galli, che ha da pochi giorni pubblicato la canzone su SoundCloud e ha raccontato il progetto durante un’intervista a Radio Libertà a Milano, nel corso della quale è intervenuto telefonicamente anche Giuseppe Mendico, il padre di Paolo.

Autore e interprete con una lunga esperienza tra musica e scrittura, Marco Galli è stato finalista al Premio Bertoli nel 2018 con il brano La danza del tempo e ha pubblicato quattro libri, l’ultimo dei quali realizzato insieme a Erika Danello per le immagini e con la prefazione di Massimo Germini, chitarrista di Roberto Vecchioni.

La canzone Capelli d’angelo, firmata insieme al musicista Maximilian Rio, è stata accolta con grande sensibilità anche dall’associazione ACBS No al Bullismo, che le ha dedicato un approfondimento sul proprio sito ufficiale (leggi qui).

“Vorrei che questa canzone diventasse un messaggio di empatia e di speranza – aggiunge Galli – La musica può ancora aiutare a riflettere e a creare ponti, soprattutto tra i più giovani”.

Il brano è ascoltabile su SoundCloud e l’intervista integrale è disponibile su YouTube.