Il Savona vince il derby, Milani: “Vittoria importante a livello mentale. Stadio? A oggi penso solo al campionato”

Il Savona torna a respirare. La vittoria contro il Legino riporta i tre punti alla squadra del presidente Alain Milani, intervenuto nel post partita per commentare il match ma anche le questioni extra-campo che nella piazza savonese sono all’ordine del giorno. Il focus per il presidente, però, è sul campionato e su una rimonta che deve cominciare con il successo di domenica.

Commenta Milani: “Abbiamo passato un mese e mezzo con vari infortuni, ma oggi i ragazzi e il mister hanno dimostrato che con 3/4 titolari in più possiamo dire la nostra. Il Legino è una buona squadra e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Questa vittoria serviva soprattutto a livello mentale per poi affrontare le prossime partite. Sono molto contento”.

Il presidente torna anche sulla questione assenze. Tanti ancora gli indisponibili, ma piano piano il Savona sta recuperando i pezzi. Afferma Milani: “Non voglio fare il piagnone, perché tutti devono dare il massimo, ma quando mancano sette titolari è dura. Il campionato è lungo e possiamo dire la nostra, non bisogna mettere pressione ai ragazzi. Martedì ho detto ai giocatori di stare tranquilli perché piano piano le cose si sistemano”.

Fuori dal terreno di gioco, si parla di mercato. Arriveranno nuovi innesti? “Adesso è arrivato Agostino che non è un buon portiere ma di più. Nel giro di due settimane rientreranno altri giocatori, quindi secondo me adesso non c’è bisogno di mercato. Per ora non ci stiamo pensando, con tutti a disposizione la squadra è veramente competitiva“.

Infine tiene banco la questione stadio. I tifosi vogliono il Bacigalupo, ma l’iter è ancora lungo. Il presidente cerca di spostare il focus sul campionato: “Il campo ci sta tormentando. A oggi non penso al Bacigalupo, ma solo al campionato e a recuperare punti. Vedremo cosa succederà con il Comune, io non voglio fare polemiche. Penso solo al bene del Savona, chi vivrà vedrà”.