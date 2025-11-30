Il Savona pareggia a Pra’, Cola: “Siamo vivi e non ci sono problemi di spogliatoio”

Il Savona pareggia 1 a 1 contro la Praese. Rimane invariato il distacco dalla vetta visto il pareggio dell’Albissole contro il Ca de Rissi per 0 a 0. I goal nella ripresa, vantaggio genovese con Falsini e pareggio savonese con Schirru. L’analisi del mister Emanuele Cola, che rivaluta anche la prova contro il Serra Riccò rispetto alle sue dichiarazioni a caldo e smentisce quanto scritto su un’altra testata circa disaccordi con Zunino.

“Pareggio giusto? Secondo me sì. Ai punti forse avremmo meritato qualcosa in più noi, ma non sarebbe stato corretto nei loro confronti che hanno fatto una partita gagliarda. Davanti hanno un qualità importante, mi sono piaciuti molto”.

“Il rammarico è non aver sfruttato le due occasioni clamorose nel primo tempo. Anche contro il Serra Riccò abbiamo fatto prestazione creando nove occasioni. Le abbiamo vedere ai ragazzi. Ho visto una squadra molto viva: abbiamo preparato una formazione col baricentro molto basso sulla prima pressione, cercando di andarli a prendere sopra sulle ripartenze; nel secondo tempo abbiamo deciso di mettere in campo quello che sappiamo fare e secondo me abbiamo fatto un’ottima partita”.

“A fine partita faccio sempre le interviste e non è facilissimo analizzare col pathos. La squadra è viva, si è allenata benissimo. Ero convintissimo che avremmo fatto una prestazione e l’abbiamo fatta. Sono contento; mi rammarica solo il risultato, ma la Praese non ha rubato niente”.

Con questa partita è iniziata una settimana cruciale; mercoledì c’è il recupero con la Superba, domenica il Finale. Occorre cominciare a vincere le altre partite per arrivare con fiducia agli scontri diretti, che non ha ancora vinto.

“Dobbiamo fare goal, dobbiamo crescere in fiducia – prosegue -. Oggi era una partita molto difficile; ci siamo svegliati col portiere con 39 di febbre. Sono convinto che arriveremo; so che non c’è più tanto tempo, però la speranza c’è. I ragazzi si allenano in maniera straordinaria, si meritano la vittoria. Avrei voluto dedicare ai ragazzi la vittoria perché spesso masticano amaro”.

Nello spogliatoio non ci sono disaccordi. “Non c’è nessun problema nel Savona, se non quello dei punti. Anche voi giornali non ci aiutate perché se potete fare una polemica la fate su di noi. Hanno scritto anche che io e Zunino non andiamo d’accordo. Una bugia incredibile. Il Savona non ha problemi se non quello dei punti”.

Sul mercato: “Sogno? Sì ma si scrive qualsiasi cosa. Rimando al ds Barone che è la sua materia”.