Il presidente Marco Bucci a Varazze per le opere finanziate dalla Regione: passeggiata di levante e rigenerazione urbana

Varazze. Dopo Villanova d’Albenga, ieri il presidente della Regione, Marco Bucci, ha fatto tappa anche Varazze dove è arrivato nel tardo pomeriggio.

Il tour è iniziato con la visita al cantiere della passeggiata a mare, oggetto di un rifacimento totale grazie a un finanziamento regionale di 7 milioni di euro, un progetto che restituirà alla città un importante punto di attrazione turistica e di aggregazione per i cittadini. Successivamente, il Presidente Bucci ha visionato Piazza Vittorio Veneto, anch’essa oggetto di un restyling finanziato sempre dalla Regione per circa un milione e 300mila, con l’obiettivo di rilanciare l’area centrale della città.

Infine, Bucci ha esaminato il tratto interrotto a causa di un cedimento del terreno di Corso Europa, un’area su cui sono in programma lavori di consolidamento per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza.

“Abbiamo avuto la visita del presidente della Regione Liguria Marco Bucci accompagnato del consigliere regionale Alessandro Bozzano” spiega il sindaco Luigi Pierfederici.

“È stato un momento importante per poter aggiornare il presidente sullo stato di avanzamento delle opere finanziate dalla Regione in questi anni, quali la passeggiata di levante e la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto e mostrare le nostre criticità attuali in lungomare Europa, su cui stiamo intervenendo, oltre le possibilità di valorizzazione”.

“Grazie al presidente Marco Bucci per la disponibilità dimostrata e la vicinanza al territorio” conclude.

“Il sostegno della Regione è fondamentale per risolvere le criticità legate a Corso Europa e per restituire alla città una delle sue aree più caratteristiche. Con l’impegno anche della Regione, riusciremo a riaprire questo importante tratto e risolvere le criticità che insistono sulla passeggiata” ha dichiarato il consigliere regionale Alessandro Bozzano.