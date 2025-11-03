Il Pietra torna a vincere, Odasso: “Serviva una prestazione da Pietra. Dobbiamo ripartire aumentando la continuità”

Il 4-0 all’Athletic Club Albaro non risolve tutti i problemi, ma di certo scaccia qualche fantasma. Il Pietra Ligure si riprende con una vittoria netta, un poker che risolleva il morale della squadra di Andrea Moraglia. Il tecnico ha cambiato qualcosa rispetto al pareggio con il Molassana, rinunciando a un attaccante, Dominici, e puntando su un centrocampista in più, Fatnassi. Al fianco dell’ex Imperia il confermatissimo Tommaso Odasso, uno dei veterani di questa squadra, che ha commentato il match nel post partita.

Commenta il centrocampista: “Oggi serviva una prestazione da Pietra. Abbiamo legittimato la vittoria nel primo tempo. Abbiamo fatto le cose che ci erano state chieste nel modo giusto. Era una partita per nulla scontata, visto che incontravamo una squadra prima in classifica e con fiducia. Sicuramente dobbiamo ripartire da qui“.

Odasso poi analizza anche il suo contributo tattico alla squadra. Come detto Moraglia ha cambiato leggermente, rinforzando il centrocampo. Afferma Odasso: “Le soluzioni sono molteplici: io, Fatnassi, Giglio, Castiglione. In mezzo al campo siamo tanti ma tutti con caratteristiche diverse. Io cerco di mettere sempre a servizio della squadra le mie caratteristiche. Fatnassi e Giglio sono più proiettati a inserirsi, io cerco di dare più equilibrio. Servono le caratteristiche di tutti per far funzionare al meglio questa squadra che finora è andata bene a sprazzi. Da qui dobbiamo ripartire aumentando la continuità“.

Infine uno sguardo alle prossime sfide. Il Pietra giocherà mercoledì in Coppa contro il Campomorone, poi domenica prossima un altro scontro diretto in campionato contro il Rivasamba. Sulla semifinale di Coppa Odasso commenta: “È una semifinale contro un avversario forte. Sarà una partita tosta e bisogna fare il massimo. Mercoledì in casa loro sarà la prima di due battaglie“.