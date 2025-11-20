Il Pietra non lascia ma raddoppia e torna in finale di Coppa, Filadelli: “Nell’élite del calcio regionale, abbiamo cambiato atteggiamento”

Finale sia per il Pietra Ligure. E che lo sia per la seconda volta consecutiva. I biancocelesti partivano con un gol di vantaggio dopo l’andata e si sono imposti anche al De Vincenzi, battendo 2-0 il Campomorone. La firma di Beppe Giglio, doppietta, consente di raggiungere un traguardo importante per il club. Ne va fiero il direttore generale Luca Filadelli, intervenuto nel post partita.

Commenta Filadelli: “Un grande Pietra. Siamo consapevoli da un mesetto a questa parte di aver svoltato dal punto di vista dell’atteggiamento. È una soddisfazione straordinaria fare la seconda finale consecutiva, perché non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo partiti con questa avventura. Questo vuol dire definitivamente essere nell’élite del calcio regionale. Il percorso intrapreso è quello giusto, faremo tutto il possibile per portarlo avanti correttamente. Le partite si possono vincere, perdere o pareggiare, ma con questo atteggiamento ci toglieremo tante soddisfazioni”.

Si è visto un Pietra molto pratico in questa semifinale di ritorno, esattamente come piace al dg biancoceleste. Afferma infatti Filadelli: “Stasera il Pietra ha giocato contro una squadra fortissima. Noi abbiamo un modo di giocare diverso, dare la palla agli avversari per un po’ più di tempo non significa soffrire. Si soffre quando il portiere è il migliore in campo e non penso che oggi sia il caso di Duberti. Anzi, è stato più l’altro portiere a emergere perché lo abbiamo sollecitato in più occasioni. Abbiamo visto un Pietra concreto, una di quelle squadre che piacciono a me. Non mi piacciono particolarmente le squadre da tanti ghirigori, ma quelle che giocano più in verticale e capitalizzano al meglio. Se il loro portiere non avesse fatto interventi clamorosi il risultato sarebbe stato ancora più rotondo. Poi nel calcio saper soffrire è una grande dote e noi stasera lo abbiamo dimostrato”.

Si entra anche nella fase del mercato di riparazione. Tuttavia non ci si aspettano grandi movimenti da parte del Pietra. La rosa attuale soddisfa Filadelli. Conclude dunque il dg: “Non sappiamo come ci muoveremo. Migliorare questa squadra non è facile. Ascolteremo chi magari è un po’ meno soddisfatto dell’andamento della stagione, con estrema sincerità. Poi vedremo se capiterà l’occasione di completare questo organico. In queste ultime partite abbiamo giocato con i tre “vecchi” dietro e solo un giovane e questo ha un po’ scombussolato gli equilibri numerici della squadra. Noi eravamo partiti per giocare con i giovani terzini, poi abbiamo trovato delle risorse importanti nel reparto offensivo e abbiamo cambiato. Di sicuro non toccheremo niente di quello che sta funzionando. Se ci saranno delle occasioni per prendere uno o due elementi lo faremo al volo, altrimenti stiamo benissimo così“.