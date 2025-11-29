Il Pietra Ligure vince senza dare diritto di replica, Moraglia: “La strada è quella giusta, questi giocatori sono straripanti”

Un segnale da grande squadra. Era quello di cui aveva bisogno il Pietra per consolidare la propria posizione nel gruppo di testa di un’Eccellenza incertissima. Dopo l’1-4 al Busalla, i biancocelesti piegano anche il Taggia senza diritto di replica: finisce 7-0 al De Vincenzi. Una goleada straordinaria in una partita mai in discussione. La strada è quella giusta dunque, come sottolinea anche mister Andrea Moraglia nel post partita.

Commenta il tecnico: “Non era una partita scontata. Spesso ci si fa ingannare dalla posizione in classifica. Avevo chiesto ai ragazzi di approcciare la partita in maniera aggressiva e sbloccarla subito. L’abbiamo fatto per tutto il primo tempo tenendo in mano il gioco. Poi è normale che con un risultato così largo ci sia anche un attimo di rilassatezza. Quello che mi interessava era l’aspetto mentale e finché c’è stata partita vera eravamo sul pezzo. La strada che abbiamo preso da un mese a questa parte è quella giusta e dobbiamo solo continuare così“.

Ben dodici giocatori a segno in questo campionato (compreso il partente Castiglione). E i gol arrivano spesso su situazioni di gioco diverse (calci piazzati, azioni manovrate, contropiedi). La varietà di soluzioni che ha il Pietra è altissima. Moraglia dichiara: “Intanto devo ringraziare la società per avermi messo a disposizione una rosa del genere. E poi anche questi giocatori, perché il mister cerca di dare delle idee ma quando questi ragazzi sprigionano la loro qualità sono straripanti. C’è poco da dargli in più. Abbiamo una rosa offensiva, perché anche i nostri centrocampisti sono giocatori abituati ad attaccare. È bello vedere tanti giocatori che vanno a segno, ma sono caratteristiche che hanno nelle loro corde”.

Sui singoli. Oggi si è visto Insolito in una posizione nuova, quella da trequartista alle spalle di Sogno. E poi in distinta è comparso Gianmario Delicato, centrocampista calabrese classe 2006 appena arrivato alla corte biancocelesti. Il mister afferma: “Con Insolito abbiamo cercato di lavorare in una posizione differente per avere un’ulteriore soluzione. Gabri si trova comodo in più posizioni, può giocare lì ma anche fare l’esterno o la punta centrale. Siamo contenti perché si è messo a disposizione. Su Gianmario siamo contenti che la società abbia colto questa occasione. È un ragazzo del 2006 che si trova in un nuovo contesto anche geografico. Ha dimostrato di avere grande personalità. È molto dinamico, può darci una soluzione in più in mezzo al campo”.

Nonostante il risultato Moraglia ha sempre tenuto alto il livello di attenzione della sua squadra. Il Pietra ha dimostrato spesso nell’ultimo anno e mezzo di poter fare scivoloni a livello mentale, dunque il mister non vuole cadere negli stessi errori. Commenta infatti Moraglia: “L’aspetto mentale è una delle cose più importanti per raggiungere determinati obiettivi. Chiedo sempre di non essere superficiali e disattenti, ma di stare nella partita per novanta minuti. È un aspetto che ci è mancato nelle prime partite e sul quale abbiamo lavorato. Dobbiamo essere sempre sul pezzo per non guastare quello che riusciamo a fare di buono. È un aspetto su cui martelliamo durante tutta la settimana. Se riusciamo a ridurre queste piccole leziosità questa squadra ha un motore non indifferente e può veramente fare bene“. Mercoledì il Pietra ospiterà l’Arenzano, ritrovando Matteo Cocco. Poi altre quattro partite per chiudere il girone d’andata nel primo gruppo di questo campionato molto aperto.