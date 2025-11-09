Il Patronato Acli porta i suoi servizi in piazza a Savona

Savona. Una giornata all’insegna dell’informazione, dei diritti e della partecipazione. Lunedì 10 novembre il Patronato Acli sarà presente in via Manzoni (angolo piazza Sisto IV) con l’iniziativa “Patronato in piazza”, un evento aperto a tutta la cittadinanza per far conoscere i servizi offerti e promuovere momenti di incontro e confronto.

Dalle 9 del mattino spazio a “Conosci i tuoi diritti”, un’occasione per scoprire le opportunità e le tutele garantite dai servizi del Patronato e delle Acli, ricevere informazioni personalizzate e prenotare appuntamenti di consulenza.

“Le operatrici e gli operatori incontreranno le persone, far conoscere i servizi delle Acli e ribadire la nostra presenza nella società accanto alle famiglie a tutela e per la promozione dei diritti di ognuno”, spiega il direttore del Patronato Stefano Bosio

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17, la giornata proseguirà con “Gioca in sicurezza” e il laboratorio “L’albero della vita”, dedicato ai più piccoli, con attività ludiche e animazione a tema sicurezza e benessere.

Nel corso della giornata sarà presente il presidente nazionale del Patronato Acli Paolo Ricotti che accompagnerà operatori e partecipanti in questa importante iniziativa.

L’iniziativa è promossa dal Patronato Acli di Savona con il contributo delle associazioni US Acli, Caf Acli, Fap Acli e dei partner del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi sociali e informativi e favorire una partecipazione attiva alla vita comunitaria.