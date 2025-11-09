“Il mio piccolo volpino azzannato da un pitbull al mercato del lunedì”. Appello a Savona: “Cerco testimoni”

Savona. Un piccolo cane volpino, di appena un anno, è stato aggredito e azzannato da un pitbull, nella tarda mattinata di lunedì scorso, 3 novembre, al mercato settimanale di Savona. Lo racconta a IVG.it la padrona, quasi a una settimana di distanza, per cercare notizie e mettere in guardia i possessori di altri cani perché non si ripeta un episodio simile.

Ecco il suo racconto: “Stavo camminando al mercato di Savona in tarda mattinata, nella zona di piazza del Popolo, con il mio cane al guinzaglio. All’improvviso è comparso un pitbull, senza guinzaglio né museruola, che era in compagnia di una donna. Il cane si è avventato sul mio e lo ha azzannato, ma per fortuna lo ha protetto un vestitino che aveva addosso, ma nonostante questo lo ha morsicato a una zampa”.

Prosegue il racconto: “La stessa padrona del pitbull è intervenuta evitando guai maggiori, ma il mio volpino è rimasto seriamente ferito a una zampa. Sono intervenuti altri passanti, che voglio ringraziare di cuore perché nei concitati momenti del fatto non sono riuscita a farlo, mentre padrona e pitbull sono scomparsi”.

La proprietaria del volpino conclude: “Mi sono recata a sporgere denuncia alla questura di Savona, ma lancio questo appello tramite IVG.it affinché tutti prestino attenzione domani, lunedì giorno di mercato, perché mi hanno detto che spesso la padrona è solita girovagare sempre col pitbull e senza guinzaglio. Mi hanno anche riferito che il pitbull sarebbe assicurato, e in questo caso avrei bisogno di contattare la proprietaria perché purtroppo il mio volpino ha bisogno di cure costose, a parte il fatto che è ancora oggi molto spaventato. Per cortesia chi avesse notizie può contattarmi al numero di telefono 340 7845376. Grazie di cuore a tutti quelli che potranno aiutarmi”.