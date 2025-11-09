Il Millesimo crea tanto ma non ingrana contro il Campomorone, Macchia: “Dominanti, oggi la palla non voleva entrare”

Millesimo. Più amarezza che felicità al termine dei novanta minuti per Macchia, consapevole di aver avuto diverse occasioni per ribadire la palla in porta senza però trovare mai la rete. Sterile 0-0 contro il Campomorone solamente nel risultato, essendo che la partita è stata ricca di conclusioni e spettacolo.

Pochissime occasioni per i genovesi, tantissime per i valbormidesi. Villar fa tremare la traversa e sfiora di centimetri il gol, ma per il Millesimo oggi era la classica giornata dove il pallone non vuole entrare in rete.

“Abbiamo disputato una grandissima partita contro una squadra forte”, Macchia è consapevole della prova dei suoi: “Non posso recriminare nulla ai ragazzi. Li abbiamo dominati, nonostante un primo tempo abbastanza equilibrato, noi abbiamo sbagliato qualcosa in difesa permettendogli di costruire qualcosa in più”.

“Abbiamo avuto una clamorosa occasione con Villar – continua il tecnico -, oltre a prendere una traversa. Nel secondo tempo abbiamo giocato una partita decisa, con 7-8 occasioni da rete, una più importante dell’altra. Abbiamo battuto una mole di calci d’angolo, giocando solo nella loro metà campo. Oggi è una di quelle gare dove la palla non può entrare. Restano solo amarezza e consapevolezza di aver disputato una grande partita, sia sul piano fisico che tattico”.

Tanta delusione nel risultato, con una vittoria il Millesimo avrebbe fatto uno step importante: “Visto il risultato della Fezzanese potevamo salire in vetta alla classifica. È un campionato equilibrato, ogni domenica si può vincere o perdere con chiunque, lo dimostra la classifica. Siamo una neopromossa ambiziosa, con valori che ci obbligano a non accontentarci della salvezza. È un anno di costruzione, abbiamo cambiato tanto e inserito diversi giovani che ci serviranno per il futuro”.

“Mancano 4-5 punti, saremmo primi in classifica – chiosa Macchia -. Insieme alla prestazione di oggi meritavamo i tre punti, sarebbe stato il coronamento di un sogno vincere contro il Campomorone, davanti alla nostra gente. È stata una prova intensa. Ci teniamo questa delusione con tanto orgoglio: tenere testa al Campomorone è un grande merito“.