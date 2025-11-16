Il maltempo non molla la presa, prolungata l’allerta arancione sul savonese

Liguria. Il fine settimana perturbato sulla Liguria sta caratterizzano anche questa domenica in cui nella mattinata ci sono state precipitazioni forti sul genovesato che ora si sono spostate sul levante della città.

Alla luce di quanto si è già verificato e delle uscite modellistiche per le prossime ore, che confermano tanta umidità a tutti i livelli in atmosfera ma uno scarso accordo sulle localizzazioni dei fenomeni più intensi, l’allerta meteo è stata così aggiornata.

GLI ORARI

ZONA A: l’allerta arancione termina alle 21 di oggi, domenica 16 novembre, a cui segue un’allerta gialla fino alle 23:59 di oggi;

ZONA B: l’allerta arancione termina alle 23:59 di oggi, a cui segue un’allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 17 novembre;

ZONA C: l’allerta arancione termina alle 23:59 di oggi, a cui segue un’allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 17 novembre (sui bacini grandi l’allerta gialla terminerà alle 10 di domani, lunedì);

ZONA D: l’allerta arancione termina alle 21 di oggi, domenica 16 novembre, a cui segue un’allerta gialla fino alle 23:59 di oggi;

ZONA E: l’allerta arancione termina alle 23:59 di oggi, a cui segue un’allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 17 novembre.

LO SCENARIO

Nel pomeriggio assisteremo a piogge tra forti e moderati sul centro levante della regione con la possibilità di temporali organizzati e persistenti che potrebbero insistere su un suolo già saturo. Lunedì mattina: ultimi fenomeni residui in graduale esaurimento.

I venti si mantengono forti, anche domani su tutta la regione ad esclusione dei versanti padani di ponente e di conseguenza il mare sarà tra mosso e molto mosso su tutte le coste, agitato al largo.

GLI EFFETTI

Sono possibili effetti quali allagamenti di sedi stradali e sottopassi, difficoltà di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti o frane superficiali, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

La natura dei temporali previsti richiede particolare attenzione per i possibili effetti collegati alla persistenza su aree ristrette, laddove si instaureranno le strutture temporalesche stazionarie.

IL BOLLETTINO

OGGI, DOMENICA 16 NOVEMBRE: tempo perturbato su tutte le zone con piogge diffuse, di intensità fino a forte, che danno luogo a cumulate fino ad elevate. Condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti che dalle ore centrali potranno assumere carattere di persistenza su tutte le zone fino alla serata. Venti meridionali tra moderati e forti sulle zone ABCE. Mare in aumento a molto mosso.

DOMANI, LUNEDÌ 17 NOVEMBRE: nelle prime ore della notte ancora instabilità sul Centro-Levante, con un’alta probabilità di temporali forti (zone BCE); i fenomeni andranno progressivamente attenuandosi nel corso della mattina, quando saranno ancora possibili locali rovesci o temporali al più moderati su CE. Nel pomeriggio/sera possibili isolati rovesci. Venti occidentali moderati sullo spezzino con rinforzi intorno a 40-50 km/h; deciso ingresso di venti forti da Nord in tarda sera su ABD, con raffiche di burrasca (60-80 km/h). Mare molto mosso, agitato al largo.

DOPODOMANI, MARTEDÌ 18 NOVEMBRE: venti settentrionali forti con raffiche di burrasca (60-80 km/h) sulle zone ABD, tra moderati e forti su CE con rinforzi che interesseranno in particolare i rilievi. Mare molto mosso nelle prime ore della notte in progressivo calo.