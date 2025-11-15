Il maltempo flagella ancora la Liguria: esondazioni, tromba marina, danni e paura

Liguria. In attesa dell’allerta arancione diramata da Arpal per la giornata di domani, domenica 16 novembre, la Liguria, e il particolare il ponente genovese e la Valpolcevera, ancora flagellati dal maltempo.

Il rio Fegino è esondato ed è scattata la fase operativa di allarme in tutta la vallata. Esondazioni parziali segnalate anche a Campomorone. Una violenta tromba d’aria arrivata dal mare si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla costa tra Voltri e Sestri provocando diversi danni.

A Pegli, in particolare, un camion si è ribaltato sull’Aurelia a causa del vento e la strada è stata chiusa. Alcuni container sono caduti sulla fascia di rispetto di Pra’. Sono stati sradicati diversi alberelli ai margini di via Martiri della Libertà, sempre a Pegli. Distrutti i vetri di alcuni palazzi.

Nella stessa zona, a causa delle forti piogge, un muraglione di contenimento è crollato in via Nicoloso da Recco, sulle alture di Pegli, invadendo completamente la strada e travolgendo le auto in sosta.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per danneggiamenti e oggetti pericolanti. Non risultano al momento persone ferite.

LA TROMBA MARINA:

Sui quartieri occidentali della città genovese, già interessati dalle forti precipitazioni nella prima parte della mattinata insieme alla Valpolcevera, è ricominciato a piovere in maniera insistente nelle prime ore del pomeriggio. La polizia locale ha segnalato l’innalzamento dei rii minori, invitando a prestare la massima attenzione. Alle 14.21 è scattato l’allarme sul rio Fegino. Poi i fenomeni si sono spostati verso levante.

Su Genova e il settore centrale della Liguria è in vigore dalla mezzanotte di sabato l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse, che diventerà arancione a partire dalle 12.00 di domenica.