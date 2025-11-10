  • News24
Il lotto premia la Liguria, vinti 49.250 euro: a Cairo giocata da 9.750 euro

Nella cittadina cairese scheda vincente con tre ambi e un terno

Lotto fortuna vincita

Liguria in festa con il Lotto.

Nei concorsi di venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati vinti nella regione 49.250 euro.

A Genova realizzate due vincite – la prima in via Celesia da 23.750 euro, la seconda in via Napoli da 15.750 euro – entrambe con tre ambi e un terno, mentre in viale della Libertà a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, vinti 9.750 euro, sempre grazie a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro da inizio 2025.

