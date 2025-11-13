Il Lions Club Loano Doria partecipa alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Loano. Anche quest’anno il Lions Club Loano Doria aderisce alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla sua 29ª edizione, in programma sabato 15 novembre 2025.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, è dedicata alla sensibilizzazione sui temi della povertà e della solidarietà, richiamando i valori della condivisione, della gratuità e della carità.

Come di consueto, i soci del Lions Club Loano Doria saranno presenti nella mattinata di sabato presso il supermercato Crai di via Aurelia 490 a Loano, dove inviteranno i clienti a donare parte della propria spesa per aiutare chi si trova in difficoltà.

In tutta Italia saranno oltre 12.000 i punti vendita che parteciperanno alla giornata, uniti dallo stesso obiettivo: raccogliere generi alimentari da destinare alle famiglie più bisognose.