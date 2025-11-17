Il Lions Club Albenga Host ha celebrato il 56esimo anniversario

Albenga. Settimana ricca di significato per il Lions Club Albenga Host, quella appena trascorsa, conclusasi con il fantastico risultato della Giornata Nazionale di Colletta Alimentare a cui si ha contribuito.

Pochi giorni prima infatti si è tenuta la celebrazione del 56esimo anniversario della consegna della Charter – vale a dire la serata in cui è stato fondato il club, unico caso al mondo di Leo Club e Lions Club padrino creati assieme – alla presenza del Presidente di Zona Luca Russo, del Primo Vice Governatore Nicoletta Nati, i cui interventi sono stati molto apprezzati dai soci, e del Governatore Mauro Imbrenda e del Presidente Distrettuale Leo Leonardo Fasciana in visita amministrativa.

Il Presidente Stefano Siniscalchi ha “ringraziato i partecipanti per le iniziative significative che vengono portate avanti, frutto della dedizione, della competenza e dello spirito di servizio che, grazie al contributo dei soci, consentono al Club di continuare ad essere da 56 anni un punto di riferimento per il territorio”.

Siniscalchi ha quindi chiesto al Past Governatore Distrettuale Franco Maria Zunino, socio da quel 1969 (inizialmente come Leo, successivamente da Lions) “di ripercorrere la storia del club per onorarne il passato, ma anche per guardare al futuro con entusiasmo, rafforzando l’amicizia e la volontà di servire con discrezione ed efficacia”.

“Futuro che non può fare a meno del rapporto col Leo Club Albenga”: su questo rapporto la presidente Rebecca Pignataro “confida di poter contare per rinforzare la compagine giovanile che ciclicamente si rinnova quando i soci giungono ai 30 anni, spalancando le porte a studenti delle scuole secondarie che vogliano scoprire amicizia ed intraprendenza mettendosi alla prova con l’organizzazione di attività di servizio nei riguardi della comunità”.