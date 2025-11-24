Il Liceo Chiabrera-Martini vince il “Premio di Certificazione delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile”

Savona. Il Liceo Chiabrera-Martini, con un gruppo di studenti della classe ex 4R indirizzo design (ora 5R), ha vinto il primo Concorso nazionale Unioncamere dedicato al Premio di Certificazione delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 7 novembre nell’ambito della manifestazione internazionale ECOMONDO presso la Fiera di Rimini ed inserita nell’evento “Green Jobs, capitale del futuro” dedicata ai temi della green and blue economy e della transizione digitale.

Il progetto che ha coinvolto gli studenti nello scorso anno scolastico, guidati dalla prof.ssa di Design Antonella Porta e su iniziativa della Camera di Commercio Riviere di Liguria, nasce dalla consapevolezza che la sostenibilità è leva strategica e principale motore di trasformazione delle competenze e delle professioni, anche artistiche. L’impatto della doppia transizione, ecologica e digitale, coinvolgerà fortemente il futuro delle nuove generazioni e il Liceo Chiabrera-Martini si è posto l’obiettivo di facilitarne l’orientamento attraverso la frequenza, nell’orario curricolare della disciplina di indirizzo, di un corso in e-learning (su piattaforma Unioncamere) relativo ai temi del Digital Video e dell’Ecodesign.

Ai fini della certificazione delle competenze acquisite, gli studenti della classe sono stati poi divisi in gruppi con il compito di svolgere un Project Work finale: la realizzazione di un video racconto breve da loro ideato, con scrittura di soggetto e sceneggiatura, riprese video e montaggio, sui temi dell’economia circolare e del green. Dei cinque cortometraggi prodotti dalla classe, uno è stato selezionato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e candidato a livello nazionale per il Concorso “Green Jobs & Skill” di Ecomondo a Rimini, in collaborazione con Unioncamere.

Su 32 progetti arrivati nella semifinale, 6 sono stati i finalisti e fra questi si è classificato al primo posto proprio il Liceo Chiabrera-Martini con il video dal titolo NUOVA FORMA del Team 4×4, composto dagli studenti del Liceo artistico A.Martini Giacomo Cerro, Orgita Ndou, Irene Piga e Imane Belkezize. Un video che, attraverso un linguaggio visivo originale e immediato, invita a guardare agli scarti come possibilità di rinascita e all’arte come veicolo di un messaggio ambientale responsabile.