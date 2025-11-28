Il gruppo “Impegno x Finale”: “Natale con pochi eventi, luminarie in ritardo e comunicazione assente”

Finale Ligure. “Moltissime le promesse disattese, eventi ridotti all’osso, Associazioni dei Rioni lasciate senza contributi (o pochi) e senza indirizzi che cercano di ravvivare i loro quartieri con le loro forze con sacrificio e fatica, luminarie affidate in ritardissimo ad una ditta specializzata che deve ancora iniziare gli allestimenti mentre nei comuni limitrofi son già quasi ultimate, ed infine una comunicazione relativa ai pochissimi eventi (nulla di inedito rispetto al passato, anzi molto meno in termini di attrattivita’) praticamente nulla; nessuna conferenza stampa, nessun manifesto che possa invitare cittadini e turisti ad eventi di richiamo”. La polemica è sollevata dal Gruppo Consiliare “Impegno x Finale”.

“L’ambizioso e decantato Finale Music Festival ha molti più costi (dalla ricchissima Direzione Artistica ai costi ulteriori per i pochi eventi programmati fino ad oggi) che reali benefici per il territorio.

Si sta delineando un periodo natalizio molto simile a quello estivo e a quello di Halloween: sottotono e privo del reale e concreto apporto e supporto della Pubblica Amministrazione”.

“Per fortuna le associazioni cittadine, visibilmente deluse ed amareggiate dall’azione amministrativa, continuano a rimboccarsi le maniche e a lavorare al posto degli amministratori preposti.

Risorse economiche gestite male ed utilizzate con scarsi ritorni sulla collettività. Come più volte segnalato dal nostro Gruppo in Consiglio Comunale. Come Gruppo Consiliare stiamo già avviando sul territorio incontri con le attività economiche e con le categorie produttive cittadine in modo da assorbire le numerose criticità che stanno emergendo ed essere portavoce di suggerimenti e potenziali migliorie nelle sedi istituzionali”, conclude la nota della minoranza.