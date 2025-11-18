Il Fiat G-91T rinasce all’aeroporto di Villanova d’Albenga: sarà il “gate guardian” dello scalo

Villanova d’Albenga. È stato presentato questo pomeriggio all’aeroporto di Villanova d’Albenga il velivolo Fiat G-91T ricondizionato. Nuovo “gate guardian” dello scalo, è stato riportato all’antico splendore grazie al lavoro dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, dei volontari e delle aziende Baykar Piaggio Aerospace e Riviera Airport spa.

Il G-91T, già in servizio dagli anni Sessanta con la Scuola Volo Avanzato Aviogetti di Amendola, torna così a testimoniare la lunga tradizione aeronautica del Ponente ligure.

“Una collaborazione di successo tra Baykar e Riviera Airport per quello che è un restauro di un mezzo particolarmente rappresentativo dell’aeroporto di Villanova – spiega l’assessore alle Aree di Crisi complessa di Regione Liguria, Paolo Ripamonti, intervenuto nel corso dell’evento – Finalmente quest’area dedicata all’aerospace si sta rivitalizzando con l’arrivo di Baykar sul sito Piaggio, e con Riviera Airport che sta facendo investimenti sul suo scalo”.

“Regione Liguria è assolutamente attenta affinché questa importante infrastruttura del Ponente ligure possa avere i migliori auspici per il suo sviluppo. Ovviamente un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al rilancio del Riviera Airport e, in modo particolare, di questo pezzettino della nostra storia aeronautica che guarda anche a un futuro di maggiori investimenti e occupazione”.