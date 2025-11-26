Il direttore marittimo della Liguria Antonio Ranieri in visita agli uffici del Compartimento Marittimo di Savona

Savona. Lo scorso 24 novembre, il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Ranieri ha fatto visita a tutti gli uffici marittimi della provincia di Savona.

Accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Capitano di Vascello (CP) Matteo Lo Presti, dopo una sosta all’Ufficio Locale Marittimo di Varazze, l’Ammiraglio è giunto a Savona dove è stato accolto dal Comandante in Seconda, Capitano di Fregata Sergio Mostacci e dove ha incontrato tutto il personale in servizio in una breve assemblea.

Dopo la tradizionale firma del libro d’onore e dopo aver ricevuto in dono il nuovo crest della Capitaneria di Porto, la visita è proseguita ai Comandi di Loano-Albenga, Alassio e Andora.

A tutti i militari in servizio, il Direttore Marittimo ha espresso il proprio “ringraziamento per il quotidiano impegno profuso nelle varie attività e il proprio apprezzamento per i lusinghieri risultati ottenuti, testimoniati dalle numerose attestazioni di stima che provengono dalle amministrazioni locali e dall’utenza marittima e portuale”.

La visita “si colloca nel solco del costante ascolto, supporto e vicinanza che la Direzione Marittima della Liguria e il suo Comandante riservano ai Comandi dipendenti”.