Il Derthona Basket ospite dell’Asd Basket Loano per un allenamento a porte aperte

Loano. Ieri Angelo Vaccarezza ha portato i saluti istituzionali della Regione Liguria agli atleti e allo staff tecnico Derthona Basket, che hanno effettuato una sessione di allenamento aperto al pubblico al PalaGarassini di Loano.

“Ieri lo sport è stato il protagonista assoluto a Loano con un evento di altissimo livello – dichiara il consigliere regionale – L’Asd Basket Loano Garassini ha avuto l’onore di ospitare il Derthona Basket, una delle squadre di punta del campionato di Lega Serie A e attualmente tra le prime quattro forze del torneo. Questa visita si inserisce nel progetto di affiliazione ‘Progetto Open’ di Derthona Basket, un’iniziativa mirata allo sviluppo e alla crescita strutturale della società loanese. Grazie a questo progetto, la Liguria ha potuto accogliere un appuntamento sportivo di grande rilievo”.

“I ‘Leoni’ del Derthona Basket sono stati gli ospiti d’onore per una sessione di allenamento aperta al pubblico. Dalle 16.30 alle 18.30, nella splendida cornice del PalaGarassini, ho avuto il piacere di assistere all’allenamento della prima squadra, guidata dal coach Mario Fioretti. È stata un’occasione davvero unica per vedere da vicino i campioni della massima serie. Per me è stato un onore poter portare i saluti istituzionali della Regione Liguria, in questo anno in cui siamo Regione Europea dello Sport, a una delle squadre più importanti della Serie A”.

“Lo sport, come dimostrano giornate come quella di ieri, non è solo competizione, ma è inclusione, modello di crescita e veicolo di valori sani. È un pilastro fondamentale per la salute della comunità e per la formazione dei giovani”.