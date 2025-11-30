Il derby è dell’Albingaunia! Marquez porta altri tre punti sul finale contro una grande San Filippo Neri

Albenga. Termina con una sconfitta per la San Filippo Neri questo primo derby di campionato tra le due squadre albenganesi. Un’ottima prova quella amministrata dai giallorossi, scesi oggi in campo con commissione tecnica e con dirigente accompagnatore Curto. Con Carparelli alla guida dell’attacco, sono state diverse le occasioni da gol per i padroni di casa, ma alla fine a spuntarla è stata l’Albingaunia grazie, ancora una volta, alla rete di Marquez, sempre di più l’uomo dei gol pesanti.

Non una situazione rosea in casa San Filippo Neri, a partire dalle dimissioni dei due allenatori Torregrossa e Rotiroti, i pilastri di una squadra che l’anno scorso per poco non sfiora i playoff. Il rovescio della medaglia di quest’anno è dei più tragici. Oggi arriva la decima sconfitta su dieci partite. Unica squadra a 0 punti in classifica con una media di 3,5 gol subiti a partita.

Non arriverà a breve un nuovo allenatore, altra nota dolente l’infortunio riportato in campo da Orrù, che non fa presagire nulla di buono. Dall’altra parte, una prova dell’Albingaunia non convincente che porta però tre punti. Agguantati in classifica Cengio e Oneglia a 17 punti, a pochi giorni dalla sfida contro il Dego che dista ora solamente 2 punti.

Tre punti che danno sicuramente morale alla squadra di Poggi, che ha dimostrato nuovamente anche oggi come questa squadra, nonostante i numerosi infortuni, possa colpire in ogni momento della partita. Sbaglia il rigore Ciravegna, quando Rizzo aveva regalato ulteriore speranza alla sua squadra, ecco il cross dentro per Marquez che calcia potente verso la porta. Tocca il pallone il portiere avversario ma non può nulla vista la potenza della conclusione.

Il tabellino della partita:

San Filippo Neri 0 – 1 (86′ Marquez) Albingaunia

Le formazioni:

San Filippo Neri: 1 Rizzo, 2 Furlanetto, 3 Giglio, 4 Giordano, 5 El Harzli (90′ Volturana), 6 Damonte, 7 Carparelli, 8 Orrù (20′ Gloria), 9 Spinelli, 10 Condorelli, 11 Jimenez (78′ Banchero). A disposizione: 12 Khalil, 13 Banchero, 14 Volturana, 15 Guallini, 16 El Asri, 18 Gloria. Allenatore: Commissione tecnica.

Albingaunia: 1 Pulerà, 2 Gerosa, 3 Fazio, 4 Pollio (61′ Buttu), 5 Massa, 6 Greco, 7 Gibertini, 8 Marquez, 9 Ciravegna (86′ Alessi), 10 Giordano (61′ Esposito), 11 Nida. A disposizione: 12 Tornago, 13 Alessi, 14 Buttu, 15 D’Aprile, 16 Bonsignorio, 17 Esposito, 18 Savona, 19 Secco, 20 Vigo. Allenatore: Poggi.