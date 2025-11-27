Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e alcuni sindaci savonesi ricevuti in Senato “per dare voce ai piccoli comuni”

Roma. “Oggi ho avuto il piacere di accompagnare al Senato una delegazione di amministratori di Forza Italia provenienti dai piccoli comuni del Savonese. Insieme a me erano presenti Daniele Galliano, Sindaco di Bormida, Vicecoordinatore della Consulta Piccoli Comuni, Coordinatore della Commissione Montagna di ANCI Liguria e componente della Commissione nazionale ANCI Montagna; Roberto De Andreis, Sindaco di Nasino e membro del C.A.L. Liguria; Matteo Mirone, Consigliere Provinciale e Sindaco di Arnasco; e Franco Bologna, Vice Segretario Provinciale di Forza Italia. Ad accoglierci il Presidente dei Senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, insieme al Sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte, per un confronto approfondito sul futuro dei 4.460 piccoli comuni italiani sotto i 3.000 abitanti, tra cui 2.027 con meno di 1.000 residenti”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Abbiamo ricordato come questi cittadini abbiano gli stessi diritti di tutti gli altri – spiega -, pur vivendo in territori dove la gestione amministrativa comporta responsabilità identiche ma difficoltà molto maggiori rispetto ai centri più grandi. Una complessità accentuata anche dalla riforma Delrio, che ha indebolito il ruolo delle Province e il supporto che un tempo garantivano a queste realtà. Una parte significativa di questi enti è rappresentata dai comuni montani, custodi di territori preziosi ma spesso fragili”.

“Le nostre terre alte sono un patrimonio da tutelare: ambienti che proteggono il paesaggio, l’equilibrio idrogeologico e l’identità delle comunità. Ma i loro amministratori devono confrontarsi ogni giorno con problemi ulteriori: il mantenimento dei servizi essenziali in aree a bassa densità abitativa, il rischio continuo di dissesto, lo spopolamento che indebolisce la vita sociale ed economica. Un impegno che merita attenzione e risposte concrete, perché il futuro dei piccoli comuni è anche il futuro della nostra regione”, conclude.