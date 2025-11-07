Il Comune di Vendone vince il premio Comunità Forestali Sostenibili di PEFC e Legambiente

Vendone. Anche il Comune di Vendone premiato a Ecomondo 2025, vincitore del premio per il Miglior Servizio Ecosistemico.

Dalla gestione forestale sostenibile di un ampio complesso forestale appenninico, in Valtiberina Toscana, al vasetto per lo yogurt realizzato in carta e proveniente da foreste certificate, passando per il legname da filiera sostenibile per estrarre il tannino destinato alla vinificazione e ad altre applicazioni industriali. Sono alcuni dei progetti vincitori del premio “Comunità Forestali Sostenibili 2025″, organizzato da PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) – ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale – e Legambiente, in collaborazione con UNCEM (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane), Confagricoltura e Conlegno. La premiazione si è svolta nel corso di Ecomondo 2025 (4-7 novembre), la fiera internazionale dedicata alla green e circular economy, ospitata nel quartiere fieristico di Rimini e giunta quest’anno alla sua settima edizione.

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà che si distinguono per l’impegno profuso nella gestione sostenibile del patrimonio forestale, sottolineando la rilevanza tangibile delle iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, sorgente di valore culturale e identitario. Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati sei riconoscimenti, relativi alle seguenti categorie: miglior Gestione Forestale Sostenibile; miglior Filiera Forestale; miglior Prodotto di Origine Forestale; miglior Servizio Ecosistemico; migliore Valorizzazione Forestale e il premio speciale per le Green Communities.

Il vincitore del premio per il Miglior Servizio Ecosistemico è il Comune di Vendone. L’amministrazione si è distinta come best case di realtà istituzionale per la sua capacità di generare benefici climatici attraverso una gestione forestale sostenibile certificata. Col supporto della start up innovativa e società benefit Tree-Fair, è stata definita e certificata una gestione forestale sostenibile che ha portato allo stoccaggio di 1.578 tonnellate di CO₂ in cinque anni. Un risultato notevole, ottenuto grazie all’attività di allungamento del turno di un bosco di 83,94 ettari, che non solo valorizza il territorio ma evidenzia al contempo il necessario ruolo delle istituzioni locali nella lotta al cambiamento climatico.

Questo premio nasce con l’intento di valorizzare le realtà che hanno fatto della sostenibilità un principio fondamentale, creando un patrimonio di buone pratiche nel settore forestale, secondo quanto afferma la legge forestale nazionale”, ha spiegato Marco Bussone, Presidente di PEFC Italia. “I progetti premiati rappresentano un archivio di eccellenze nella gestione delle risorse forestali e negli investimenti ecosistemici, tracciando il percorso verso una bioeconomia più sostenibile e resiliente, alleata fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici”, ha proseguito Bussone. “Si tratta di imprese e associazioni, enti locali e realtà comunitarie che fanno bene, mostrando un futuro che è già presente: un pezzo di Paese vivo e innovatore”.

“Con questo premio riconosciamo l’impegno e la visione delle comunità forestali che, attraverso una gestione sostenibile, compiono un autentico atto di responsabilità nei confronti del bosco e del territorio”, ha commentato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. “Gestire la foresta non significa sfruttarla, ma accompagnarla nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici, tutelandone la salute, la biodiversità e la capacità di offrire servizi ecosistemici indispensabili”. “Oggi – ha aggiunto Zampetti- in un contesto in cui i cambiamenti climatici hanno trasformato il concetto stesso di conservazione, che non può più essere intesa come statica, la corretta gestione forestale diventa la chiave per guidare il cambiamento: prevenire gli incendi, preservare la biodiversità e mantenere vive le economie locali. Laddove il bosco è curato, infatti, ci sono lavoro, reddito e comunità resilienti, ed è ciò che dimostrano concretamente le sei realtà virtuose che premiamo oggi”.