Il Comune di Albenga perde uno dei suoi funzionari di riferimento: per Graziano Floccia nuovo incarico in Regione

Albenga. Dopo oltre trent’anni di servizio, Albenga si prepara a salutare uno dei suoi funzionari più esperti e apprezzati. Graziano Floccia, classe 1971, volto storico dell’amministrazione ingauna, lascerà a dicembre il Comune per iniziare una nuova avventura professionale in Regione Liguria, nel settore agricolo, dove si occuperà della gestione dei bandi europei.

All’interno del Comune, il tecnico albenganese ha ricoperto — e ricopre tuttora — incarichi di rilievo come responsabile della Protezione civile, dei Lavori pubblici e delle manutenzioni.

Conosciuto per la sua grande competenza, Floccia è considerato da molti un vero “pezzo da novanta” della macchina comunale: un tecnico capace di unire pragmatismo e profonda conoscenza del territorio. Il suo addio al Comune ingauno segue quello di qualche anno fa di un altro storico funzionario, Giuseppe Marchese, e lascerà inevitabilmente un vuoto difficile da colmare.

Parallelamente, Floccia continuerà il suo impegno amministrativo come sindaco di Mendatica, incarico che ricopre dal 2024 dopo essere stato eletto alla guida del piccolo Comune della Valle Arroscia.