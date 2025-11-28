  • News24
Grande festa

Il Comprensivo Val Varatella si aggiudica il primo premio nel concorso regionale “Istituto Innovatore”

Un successo straordinario per la scuola di Borghetto Santo Spirito, premiata per l'alto numero di progetti, con un focus sul vincitore: la "Mappa Digitale Interattiva" per l'inclusione.

Borghetto Santo Spirito. Grande festa per l’Istituto Comprensivo “Val Varatella” di Borghetto Santo Spirito che si è aggiudicato il prestigioso Primo Premio nel concorso regionale di Progetto Scuola digitale Liguria: “Istituto innovatore”.

Il riconoscimento premia gli Istituti e i Centri di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2024 e il 19 ottobre 2025, hanno dimostrato la maggiore attività nell’aggiornamento didattico, inserendo e rendendo pubblici sull’Osservatorio e sulla Mappa regionale il maggior numero di progetti curricolari ed extracurricolari.

Innovazione e Inclusione: La Mappa Digitale che Conquista

A rappresentare l’eccellenza dell’Istituto in finale è stato il progetto “Borghetto in Mappa”, una cartina multimediale interattiva di Borghetto Santo Spirito, realizzata grazie alla stretta collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale.

Il progetto, coordinato dall’ Animatrice Digitale, la Professoressa Melissa Giacosa, e supportato attivamente dai docenti di tutto l’Istituto, è nato come contributo per il grande evento cittadino ‘Borghetto in festa – Sport, Inclusione e Spettacolo!’ dell’11 ottobre scorso.

Come spiega il Dott. Andrea Rossato, Dirigente Scolastico dell’Istituto: “Il nostro progetto si inserisce in una più ampia iniziativa promossa dal Comune, volta a sensibilizzare la comunità sul tema delle diverse abilità. L’evento ha coinvolto numerose associazioni e personalità come Vanni Oddera e la sua Mototerapia. In questo contesto di grande inclusione, la nostra scuola, con la sua Curvatura sportiva, ha contribuito attivamente formando i nostri studenti come Ciceroni per guidare i visitatori all’interno dell’evento e veicolare i valori di inclusione e cittadinanza attiva.”

Il successo della Mappa digitale interattiva risiede non solo nella didattica innovativa – che ha visto gli studenti acquisire avanzate competenze digitali utilizzando strumenti come Canva, Adobe Express e YouTube – ma anche nel suo Impatto Reale e Sinergia Istituzionale.

La mappa interattiva, che risalta le attrazioni di Borghetto, è stata infatti immediatamente utilizzata dal Comune: il QR code per accedere al progetto è stato stampato sul materiale informativo e sui volantini, trasformando l’esercizio didattico in un concreto strumento di promozione turistica e culturale del territorio.

“Questo premio è la dimostrazione tangibile che la partnership tra scuola e Amministrazione Comunale, unita alla dedizione dei docenti e all’entusiasmo dei nostri ragazzi, può produrre risultati di eccellenza con una diretta utilità pubblica” ha concluso il Dott. Rossato.

