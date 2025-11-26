Il Centro Studi Jacopo da Varazze fa il punto sulle attività e guarda al futuro: appuntamento il 29 novembre

Varazze. Il “Centro Studi Jacopo da Varazze APS” ha organizzato un incontro con soci e simpatizzanti per la giornata di sabato 29 novembre 2025. L’appuntamento è fissato per le 15 presso la sala capitolare dei Domenicani.

L’associazione presenterà un bilancio della realizzazione delle iniziative 2024-2025, relative al progetto Jacopo da Varagine e Caterina da Siena tra devozione e cultura, un’iniziativa a cui hanno contribuito il Comune di Varazze e la Fondazione De Mari di Savona. L’incontro sarà anche l’occasione per discutere insieme dei programmi futuri dell’associazione.

Successivamente, giovedì 4 dicembre, su proposta del Centro Studi, la Santa Messa delle 17 presso la chiesa di S. Domenico celebrerà il 51° anniversario della traslazione a Varazze delle reliquie del beato Giacomo, avvenuta da Genova a Varazze.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.