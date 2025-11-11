Il capitano Fabrizio Ricciardi nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Savona

Savona. Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Savona: il nuovo comandante è il capitano Fabrizio Ricciardi, 41 anni, originario di Napoli. Prende il posto del tenente colonnello Fabio Truddaiu, destinato a un nuovo incarico presso l’Ufficio Logistico del Comando Regione Carabinieri Liguria.

Negli ultimi mesi Ricciardi è stato impegnato per sette mesi in una missione bilaterale in Niger, mentre in precedenza ha comandato la Compagnia di Bitti (in provincia di Nuoro) e, prima ancora, i Nuclei Operativi e Radiomobili di Sassari e di Rende (Cosenza).

“Sono onorato di aver assunto questo incarico di grande responsabilità e prestigio – ha dichiarato Ricciardi – perché la compagnia di Savona insiste su un territorio molto vivo e dinamico dal punto di vista economico e sociale. Presenta sfide non indifferenti, perché si tratta di un’area variegata tra costa ed entroterra, con la presenza di un porto commerciale importante”.

La compagnia savonese conta nove stazioni: da Varazze e Stella fino a Noli, coprendo un territorio ampio e complesso.

“Savona è una comunità esemplare sotto l’aspetto della collaborazione tra cittadini e istituzioni – ha aggiunto il nuovo comandante – e sono sicuro che continuerà ad esserci un rapporto di questo tipo. Noi dobbiamo continuare a puntare sulla prossimità, sulla vicinanza ai cittadini, che è la cifra distintiva dei carabinieri. Ringrazio il tenente colonnello Truddaiu per l’ottimo lavoro svolto e sono entusiasta di mettermi al servizio della comunità”.