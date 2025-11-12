Il campione di ciclismo Elia Viviani a Borgio Verezzi, ospite del ristorante-pizzeria “Piedigrotta”

Borgio Verezzi. Tappa a Borgio Verezzi per l’ex campione italiano di ciclismo Elia Viviani, ospite del ristorante-pizzeria “Piedigrotta” di Borgio Verezzi, dove ha trascorso una serata tra amici e cenato nel conosciuto locale della località rivierasca.

Il “profeta”, come era sopranominato, è stato un velocista: vincitore di cinque tappe del Giro d’Italia, una nel 2015 e quattro nel 2018, oltre a tre tappe della Vueltasempre nel 2018 e una tappa al Tour de France 2019.

Professionista dal 2010 al 2025, è stato protagonista del ciclismo su pista, vincendo la medaglia d’oro nell’omnium ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, la medaglia di bronzo nella stessa specialità ai Giochi di Tokyo 2020 e la medaglia d’argento nell’americana ai Giochi olimpici di Parigi 2024 insieme a Simone Consonni.

Nel suo palmarés tre medaglie d’oro, tre d’argento e tre di bronzo ai campionati del mondo e otto titoli ai campionati europei.

Al termnine della cena l’immancabile foto di rito con la famiglia Orefice, storici titolare del ristorante-pizzeria di via XXV Aprile.