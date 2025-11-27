Il 3 dicembre la Giornata internazionale delle persone con disabilità: a Savona torna Ceramicabili

Savona. In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, il Comune di Savona, grazie all’aiuto di Associazioni Culturali ed Enti del Terzo Settore, ha realizzato un programma artistico – culturale basato su inclusione ed accessibilità.

“Ceramicabili”, progetto nazionale della AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica), di cui Albisola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure fanno parte), nasce nel 2023. Lo scopo è quello di avvicinare il mondo dell’arte ceramica e della disabilità con azioni concrete, fatte di laboratori ed esperienze in condivisione fra Associazioni ed Enti. Il tavolo di lavoro costituito è permanente e permette di costruire sinergie e pianificare le iniziative nel corso di tutto l’anno.

Inoltre, la recente assegnazione della Bandiera Lilla è un importante motore per le iniziative legate all’accessibilità e all’inclusione e Ceramicabili 2025 sarà l’occasione per mettere a sistema un lungo lavoro formativo e pratico.

“Una delle esperienze più intense che in questi anni sento di aver svolto è quella del progetto CeramiAbili – dice l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – un grande lavoro di squadra fra Associazioni, Enti e la Consulta Inclusione del Comune di Savona, che ha come obiettivo, quello di utilizzare la manipolazione della ceramica, come veicolo per l’inclusione sociale. E’ un lavoro che svolgiamo durante tutto l’arco dell’anno, ma che ha momenti pubblici di visibilità, come il calendario di iniziative legate alla “Giornata della Disabilità”, che si celebra ogni anno il 3 dicembre. Dare luce a un mondo poco abituato a mostrarsi con orgoglio al pubblico e permettere al linguaggio dell’arte di esserne il veicolo, penso sia una delle sfide più interessanti che la cultura possa tendere nei prossimi anni”.

ELENCO INIZIATIVE EDIZIONE 2025

dal 3 al 15 dicembre TEMPORARY SHOP – IL FAGGIO presso SPAZIO FUTURA – PALAZZO DELLA ROVERE – INAUGURAZIONE ORE 15,30

Allestimento di un Temporary Shop nel quale, con offerta libera, sarà possibile portare a casa le Smodellate e le Smodellatine, le simpatiche tazze realizzate a mano dai pazienti del Faggio.

dal 3 al 18 dicembre DIALOGHI DELL’IMMAGINAZIONE – GRUPPO REDANCIA presso ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE – INAUGURAZIONE ORE 17,00

Mostra che propone un lavoro condotto nel biennio 2023-2025 all’interno delle strutture riabilitative del nord Italia del gruppo Redancia, che ha visto la collaborazione fra 12 artisti di differenti discipline di fama locale e nazionale e gli ospiti delle Strutture affetti da disagio psichico. L’esposizione testimonia e rappresenta una ricerca di conoscenza sulle fonti di ispirazione e immaginazione attraverso l’esperienza interiore e il dialogo umano.

dal 5 al 18 dicembre PRIMITIVA – UN CLUB PER AMICO presso CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA CITTA’

Mostra di ceramica a cura dell’artista Simonetta Porazzo che parte dalla considerazione della forbice, sempre più acuta, fra conoscenze tecnologiche e i saperi antichi di ancestrali memorie dell’uomo. Volta alla riscoperta dell’essenza della primitività, l’esposizione, che si terrà presso il Civico Museo Archeologico e della Città, avrà come tema: “Il cuore come causa”, per sottolineare la centralità di questo organo e delle sue funzioni.

Oltre alla mostra sono previsti laboratori settimanali sulle tematiche:”Espression primitive”, “Danza del cuore” e “La presenza”.

CERAMICABILI AD ALBISOLA sabato 29 novembre ore 15,15

Proiezione del cortometraggio “Le Smodellate” presso il cinema Leone ad Albisola Superiore. A seguire inaugurazione delle vetrine di esposizione e merenda presso il bar Pilar dal 15 novembre al 15 dicembre. Esposizione delle Smodellate e delle Smodellatine presso lo spazio Stuzzicarte, ad Albisola Superiore, in collaborazione con il bar Pilar (15 novembre – 15 dicembre).