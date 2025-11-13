  • News24
Incontro

Il 21 novembre l’incontro “Loano chiama, Bruxelles risponde” promosso da FdI

Parteciperanno l'eurodeputato di FdI Paolo Inselvini e il presidente del circolo FdI di Loano Luca Steffanina

fratelli italia fdi loano

Loano. Si intitola “Loano chiama, Bruxelles risponde” l’incontro organizzato dal circolo loanese di Fratelli d’Italia.

Durante il pomeriggio, in programma venerdì 21 novembre alle 17.30 a “Il Campione” di via Matteotti, verranno presentate “visioni e proposte dall’Europa al territorio”. Si tratta di un evento pensato per creare un dialogo diretto tra i rappresentanti europei e la comunità locale.

Parteciperanno l’eurodeputato di FdI Paolo Inselvini, il presidente del circolo FdI di Loano Luca Steffanina e e Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria.

L’incontro offrirà un’occasione di confronto su come le politiche europee possano incidere concretamente sullo sviluppo del territorio ligure, portando a Loano idee, progetti e prospettive dal Parlamento europeo e dalle istituzioni regionali.

L’evento, promosso dal gruppo ECR (European Conservatives and Reformists) e da Fratelli d’Italia, si propone di illustrare visioni e proposte che nascono a Bruxelles ma che trovano applicazione nelle realtà locali, in un’ottica di collaborazione e crescita condivisa.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con servizio di ristorazione, pensato per favorire il dialogo informale tra cittadini e rappresentanti politici.

Per prenotazioni contattare la mail info@paoloinselvini.it o il numero 375.8132553.

