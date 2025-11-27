Il 10 dicembre “Caffè con il sindaco” Berlangieri a Calvisio

Finale Ligure. Proseguono i “Caffè con il sindaco”, l’iniziativa del primo cittadino di Finale Ligure Angelo Berlangieri per mantenere un filo diretto con la cittadinanza.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 10 dicembre alle 18 presso la sala parrocchiale della chiesa di Calvisio.

“Se la politica è attività al servizio dei propri cittadini è indubbio che uno degli aspetti principali che caratterizzerà la nostra amministrazione sarà il lavoro continuo con la propria comunità, un’attività costante di ascolto e di approfondimento per rendere partecipi i cittadini delle scelte strategiche per la vita e il futuro della propria città – spiegava mesi fa Berlangieri – Per questo, il programma amministrativo prevede un confronto costante e diretto con la cittadinanza sarà garantito, in aggiunta ai tradizionali momenti d’incontro e dialogo diretto o online, mediante l’istituzione del ‘Caffè con il sindaco’: tutte le settimane al mattino, recandosi in successione progressivamente in tutti i rioni e in tutte le frazioni, il sindaco incontrerà, invitandoli a prendere un caffè, tutti i cittadini che lo vorranno per confrontarsi con loro sui problemi e le questioni di loro interesse e per aggiornarli sull’andamento dell’amministrazione comunale”.

“Tutto questo consentirà, da subito e per tutta la durata del mandato, di avere un’amministrazione trasparente e dialogante che vive e lavora fuori dal palazzo in grado di confrontarsi su tutti i temi e le questioni aperte, capace di ascoltare con umiltà, senza perdere, tuttavia, la sua funzione di sintesi e di azione efficace nell’interesse generale della propria comunità”.