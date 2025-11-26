Hockey indoor, la Superba si aggiudica il Memorial Eliseo Colla

Savona. Si è svolta nella pista comunale di Zinola la cinquantatreesima edizione del Trofeo Libertas – Memorial Eliseo Colla di hockey indoor.

Il successo è andato ai genovesi dell’Hc Superba che in finale hanno piegato per 6-4 il Savona hockey che ha giocato una bellissima partita. Al terzo posto l’Hc Bade Lake Genova che ha vinto (5-4) sul Liguria Hc. Al quinto posto troviamo un deludente Hc Genova 1980 che ha superato la giovane squadra del’Hc Pippo Vagabondo di Cairo.

Tutte le 11 partite giocate in giornata sono state dirette da arbitri federali e sono state giocate con la massima correttezza e sportività: fede ne è che nessun giocatore ha rimediato il cartellino rosso. Il torneo è stato dedicato al professor Eliseo Colla (dal 1966 al 1971 delegato provinciale della Libertas Savona) che dal 1948 ha portato e fatto conoscere l’olimpionica disciplina dell’hochey prato.

Il torneo Colla vanta di essere il più longevo d’Italia disputandosi interrottamente senza interruzioni da ben 53 anni consecutivi. Afferma il vice presidente del Centro Regionale Libertas Liguria e delegato della Fih, Carlo Colla, il figlio di Eliseo, che ha preso le redini alla morte del padre: “E’ stata una bellissima edizione. Sono molto soddisfatto dell’andamento generale del torneo seguito da un numeroso pubblico. Ogni squadra ha messo in mostra delle ottime individualità”.

Lo incalza il presidente del Liguria, Andrea Addis che aggiunge: “Anch’io sono orgoglioso dell’andamento generale del torneo. Ho ringraziato giocatori, tecnici e allenatori per l’impegno e per il bel gioco che ci hanno fatto vedere .Adesso gli impegni del Hc Liguria incominciano a rivolgersi alla Coppa Italia e al Campionato Italiano”.