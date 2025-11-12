Hernan Garin ritrova il suo Savona: “La mia squadra del cuore, un’emozione il tributo dei tifosi”

La vittoria della Serie D con mister Iacolino. I primi anni da professionista. Il classe 1983 Hernan Garin ritrova dopo quindici anni la sua squadra italiana del cuore. Il calciatore argentino, ora in forza ai genovesi del Ca de Rissi, ha strappato uno 0 a 0 di prestigio contro la sua ex squadra. Per lui, una domenica speciale anche per l’accoglienza che gli ha riservato la tifoseria.

“Non abbiamo sofferto quasi nulla e abbiamo avuto qualche occasione. In queste partite bisogna cercare di limitare i danni e ci portiamo a casa un punto importante. Ho rincorso il loro numero sette (Gaggero ndr), un giocatore molto forte. Anche se ho 42 anni quando serve faccio anche questo”.

“Sono contento e per me è stata un’emozione tornare ad affrontare la mia squadra del cuore. Potrei scrivere un libro dei tre anni al Savona. Oltre alla vittoria del campionato, ho trovato delle persone incredibili. Mi fa male vederlo in questa categoria. C’è emozione ma anche un po’ di malinconia. Sono diventato professionista in Italia partendo dal Savona. C’erano tanti amici, gli applausi mi hanno emozionato”.