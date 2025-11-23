  • News24
Disagi

Guasto a un binario nella stazione di Spotorno: treni in forte ritardo sulla Genova–Ventimiglia

Al momento, la circolazione procede su un unico binario, causando rallentamenti e ritardi su tutta la tratta

stazione spotorno noli
Foto d'archivio

Spotorno. Disagi sulla tratta ferroviaria Genova–Ventimiglia a causa di un guasto ad un binario nella stazione di Spotorno.

L’Intercity IC 659, in partenza da Genova alle 10.58 con destinazione Ventimiglia, ha accumulato un ritardo di circa 90 minuti.

Secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), i tecnici sono al lavoro sul posto dalle 10 per ripristinare la piena funzionalità della linea.

Al momento, la circolazione procede su un unico binario, causando rallentamenti e ritardi su tutta la tratta.

