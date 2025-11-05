Guardia di Finanza, pubblicato il bando per 1.985 allievi finanzieri

Liguria. È stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2025. Il concorso, aperto a cittadini italiani con età compresa tra i 18 e i 25 anni (se volontari nelle Forze Armate) o 24 anni (per i civili), prevede una distribuzione dei posti tra contingente ordinario e contingente di mare.

Nel dettaglio, 1.765 posti riguardano il contingente ordinario: di questi, 171 saranno destinati alla specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), 33 al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), e 1.561 ai candidati non specializzati, suddivisi tra 1.093 posti riservati ai volontari delle Forze Armate e 468 aperti agli altri cittadini italiani.

Il contingente di mare comprende invece 220 posti, di cui 154 riservati ai volontari in ferma prefissata (ripartiti tra specializzazioni di “Nocchiere”, “Motorista navale” e “Operatore di sistema”) e 66 destinati agli altri candidati, sempre suddivisi tra le stesse qualifiche.

Per partecipare al concorso è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre i volontari delle Forze Armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020 possono accedere anche con il diploma di scuola media.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12:00 del 21 novembre 2025, utilizzando la procedura telematica disponibile sul portale https://concorsi.gdf.gov.it. Attraverso lo stesso sito, o tramite l’app “GdF Concorsi” (disponibile su Google Play e App Store), sarà possibile consultare informazioni aggiornate e seguire gli esiti delle selezioni.