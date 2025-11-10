Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle savonesi donano il sangue per l’Avis cittadina

Savona. Il 7 novembre, presso il compendio militare “Damiano Chiesa”, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona, è stata ospitata una autoemoteca in uso all’Avis della città della Torretta.

L’iniziativa, preceduta da un incontro informativo a favore dei militari interessati a cura di personale sanitario e dei volontari dell’associazione, ha registrato una numerosa partecipazione da parte delle Fiamme Gialle in servizio, consentendo di raccogliere un importante numero di sacche stoccate per essere successivamente utilizzate nelle diverse terapie mediche e chirurgiche.

L’evento testimonia la costante e puntuale vicinanza del corpo alla cittadinanza e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio ma anche nella disponibilità a un gesto, come quello del donare, che è impegno morale ancor prima che dovere civico, sostenuto dalla sensibilità e dall’altruismo verso chi soffre e nel dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue.

Un convinto apprezzamento è stato formulato ai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza dal presidente dell’Avis di Savona, Giovanni Donzellini, per la particolare attenzione dimostrata nel contribuire al benessere della comunità.