Grandi autori, inchieste e temi sociali: gli appuntamenti di novembre alla Ubik di Savona

Savona. La seconda metà di novembre si annuncia ricchissima di appuntamenti per i savonesi amanti della lettura: la libreria Ubik di corso Italia ospiterà infatti alcuni tra gli scrittori più amati del panorama letterario italiano, insieme a giornalisti, psicologi ed esperti di cultura e società. Un calendario denso di incontri, tra narrativa, attualità e impegno civile.

Ad aprire il mese, venerdì 14 novembre, sarà Irene Borgna con “Una giornata in montagna. Come affrontare imprevisti in modo più sicuro e sostenibile” (CAI edizioni), un manuale agile e concreto per affrontare imprevisti e situazioni di rischio durante le escursioni, realizzato in collaborazione con il CAI di Savona e con il contributo del Soccorso Alpino.

Sabato 15 novembre, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, arriva Maurizio De Giovanni, autore dei celebri personaggi televisivi Ricciardi, Mina Settembre e i Bastardi di Pizzofalcone. Presenterà il nuovo romanzo “L’orologiaio di Brest” (Feltrinelli), un’indagine nelle ombre della Repubblica che riporta ai tormentati anni Ottanta.

Mercoledì 19 novembre, nell’aula magna del Liceo Chiabrera Martini, farà tappa a Savona Laura Imai Messina, la scrittrice italo-giapponese tradotta in oltre trenta paesi, con “Le parole della pioggia” (Einaudi), un delicato racconto di ascolto e cura ambientato in una Tokyo sospesa tra realtà e fiaba.

Giovedì 20 novembre, in occasione del Transgender Day of Remembrance, la giornalista Ines Cavina presenterà “Chimere e Paradossi”, un romanzo distopico che esplora i temi dell’identità e del coraggio. L’incontro è curato da Arcigay Savona e moderato da Alan Thomas Bassi.

Venerdì 21 novembre sarà la volta della psicologa Elisa Zanelli, che con “Il metodo Teddy Bear. Come vincere l’ansia e vivere felici” (Ultra) proporrà strategie e strumenti pratici per superare ansia e attacchi di panico, in dialogo con lo scrittore Andrea Novelli.

Sabato 22 novembre, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la scrittrice Sabrina Volpe presenterà “La mia tana” (bookabook). L’incontro è promosso dallo Zonta Club Savona con il patrocinio di FIDAPA e vede l’introduzione della psichiatra Elisa Zanelli.

Martedì 25 novembre, nella Sala Rossa del Comune, si parlerà di turismo con Paolo Verri, Edoardo Colombo e Roberta Milano, che presenteranno il saggio “Più turismo per tutti?” (Egea). Un confronto tra alcuni dei massimi esperti italiani su accessibilità, sostenibilità e prospettive per lo sviluppo turistico di Savona e dell’Italia. Partecipa l’assessore alla cultura Nicoletta Negro.

Mercoledì 26 novembre spazio alla testimonianza di Cosimo Versace, autore di “Madì dei coccodrilli” (Morellini): la storia vera di un giovane gambiano che ha attraversato l’Africa e il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore e che oggi vive e lavora a Savona.

Venerdì 28 novembre toccherà al genovese Bruno Morchio, che con “La morte non paga doppio” (Rizzoli) riporta in scena l’investigatore Bacci Pagano in un nuovo noir ambientato tra i carruggi e le ombre della Superba. Modera lo scrittore Andrea Novelli.

Sabato 29 novembre, nella Sala Rossa, torna a Savona la filosofa e scrittrice Michela Marzano con “Qualcosa che brilla” (Rizzoli), un romanzo che illumina il disagio e la speranza dell’adolescenza.

La rassegna proseguirà poi mercoledì 3 dicembre con Lorenzo Marone e il suo nuovo romanzo “Ti telefono stasera” (Feltrinelli), una storia che intreccia ironia e tenerezza attorno ai rapporti familiari.