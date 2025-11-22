Grande Capodanno di Savona, ospiti d’onore le Vibrazioni. Di Padova: “Orgogliosi di ospitarle, la città pronta per una serata speciale”

Savona. “Sono felice di poter dare ufficialmente il benvenuto a Le Vibrazioni sul palco del Grande Capodanno in piazza Sisto a Savona 2025/2026″.

A dare l’annuncio il vicesindaco e Assessore agli Eventi della città, Elisa Di Padova: “Sarà un Capodanno da ricordare, con le belle canzoni tra il pop e il rock di Le Vibrazioni e pensato come sempre per offrire una grande serata attrattiva sia per i cittadini sia per il pubblico che raggiungerà Savona da fuori nelle giornate a cavallo tra il 2025 e il 2026 con un programma ricco di iniziative per scoprire la nostra città. Come ogni anno con una grande valenza sociale, perché proprio tutti possono partecipare allo stesso evento. Ringrazio gli uffici e tutto il team che sta lavorando al progetto, all’organizzazione di quella che sarà una grande serata di festa, da vivere, ancora una volta, insieme”.

Le Vibrazioni sono una delle band più longeve e iconiche del panorama musicale italiano. Con oltre vent’anni di carriera, Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda hanno pubblicato 6 album e venduto più di un milione di copie. Dall’esordio con l’inarrestabile successo di “Dedicato a te”, le Vibrazioni hanno saputo attraversare epoche musicali restando sempre fedeli al proprio stile, un mix inconfondibile di rock, pop e anima cantautorale. Nell’aprile 2025 sono tornate on the road con un nuovo tour di oltre trenta date.

A Savona porteranno le canzoni degli esordi fino ai successi sanremesi, con brani che fanno cantare intere generazioni. Accanto a Sarcina, Verderi e Deidda ci saranno due musicisti d’eccezione, Roberto Dell’Era (Afterhours, The Winstons) al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Il tour è prodotto da A1 Concerti.

Racconta Marco Dottore dell’agenzia Eccoci, direttore artistico del Capodanno: “A presentare e animare tutta la notte sarà come sempre Luca Galtieri, storico inviato di Striscia la Notizia, mentre è confermatissima la coppia di dj formata da Rudy Mascheretti e Fabietto Cataneo”.

Il programma artistico è in via di definizione e verrà svelato nelle prossime settimane. Accanto a Luca Galtieri ci sarà Marco Anelli (in qualità di co-conduttore e interprete), mentre la consulenza artistica è della compagnia savonese “Nati da un Sogno”.

Ancora Dottore: “Una novità di particolare interesse è la partecipazione delle 4Calamano, giovani talenti del nostro territorio”. Si tratta di quattro sorelle di Varazze, Jade, Lara, Maya e Dana, che nel 2018 hanno formato un gruppo vocale su base pop con la passione per le armonizzazioni, ispirate da gruppi come Pentatonix. Nel 2020 sono sbarcate su Tik Tok e proprio in questo periodo hanno prodotto il loro ultimo singolo “L’ultima volta”.

E’ ovviamente partita la complessa macchina organizzativa, che come sempre fa capo a Mauro Gabetta e Daniele Guatti, con le videoproduzioni di Fulvio Cerulli e Massimo Fornasier: “Ma le sorprese – conclude Luca Galtieri – non mancheranno”.

La realizzazione dell’evento si deve alla partecipazione di importanti aziende del territorio: Vado Gateway, Banco Pianfei, Transmare ed Enel.