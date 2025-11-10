Golfo Dianese batte Albingaunia, Vindigni torna a sorridere: “Con prestazioni così possiamo giocarcela con tutti”

Albenga. La Golfo Dianese stende l’Albingaunia 3-1. Un risultato netto che descrive a pieno la prova svolta dalla squadra di Vindigni. Una formazione solida, che si distrae solamente nell’occasione del rigore di Ciravegna ma che, subito dopo, risponde ancora presente con la doppietta di Arrighi, dimostrando di essere sia molto cinica sotto porta ma anche di superare con destrezza le difficoltà della partita.

In cinque minuti archivia la partita contro i bianconeri dopo 2 settimane non proprio rosee. Sconfitta contro l’Oneglia e pareggio in casa contro il Bordighera, contro gli ingauni i rossoblù spiegano perchè meritano di lottare in mezzo alle zone dei playoff. Squadra duttile in qualsiasi reparto, con giocatori che si mettono a disposizione di Vindigni in ogni momento della partita. Non è un caso che questa squadra infatti abbia il capocannoniere del campionato in rosa (anche ieri in gol) e la terza miglior difesa del torneo.

“Le partite devi sempre giocarle con questa voglia, con questa intensità”, Vindigni applaude i suoi, ma sottolinea che vuole sempre questa grinta, in tutte le partite: “Quando molli un attimo rischi di incappare in qualche brutta figura. Domenica siamo stati capaci, forti e bravi a riprenderla, però era una partita da vincere. Oggi hanno giocato secondo i dettami, mettendo un centrale a centrocampo perché siamo molto corti, così la società lo sente – ride, ndr.-. Nulla da dire alla squadra, abbiamo affrontato una squadra molto forte, con una cornice importante. Sarà retorica, ma non è mai facile giocare in questi campi con una presenza di tifo così“.

Rosa corta ma dal forte destino, non sempre si vede un 10 giocare come braccetto di difesa: “Su Schievenin ci sarebbe da aprire un libro. È un ragazzo d’oro, se gli chiedessi di fare il magazziniere lo farebbe. Ci ha già portato diversi punti, con me gioca da quinto, essendo che abbiamo già provato la situazione ed è un giocatore forte di testa so che posso abbassarlo. Sono molto contento di averlo con noi”.

Con questi tre punti i rossoblù riprendono il loro cammino con tanta autostima in più: “Dobbiamo continuare a giocare come oggi. Se giocheremo in questo modo, potremmo giocarcela con tutti, non molliamo di un centimetro nessuno. Non esistono piccole, contro di noi il Bordighera ha giocato una signora partita. Dobbiamo solo andare a vincere e convincere. La speranza è che questa partita ci tiri fuori da questo periodo buio, dove siamo stati sottotono”.