Golfo Dianese batte Albingaunia, Secco non ci sta e suona la carica: “Siamo più forti, bisognava vincere”

Albenga. Una sconfitta pesante, anche per ciò che comporta. L’Albingaunia non riesce ad imporsi contro la Golfo Dianese, cadendo in casa per 3-1 contro i rossoblù di Vindigni. In quel del Riva ci si aspettava una risposta dopo la prestazione non convincente di Andora ma, la squadra, non ha rispettato le aspettative.

Per il centrocampista Secco serviva solamente crederci di più e continuare a sperare nel risultato dopo la rete di Ciravegna che aveva accorciato il risultato. Suona la carica per i prossimi impegni il giovane centrocampista ingauno, che vede una squadra ben attrezzata per giocarsela con tutti, anche in un momento di estrema difficoltà come questo viste le tante e pesanti assenze.

Stasera il turno infrasettimanale di Coppa Liguria per cercare di iniziare al meglio la settimana in vista del match di domenica contro il Dego. All’andata era finita 1-0 per i bianconeri, questa sera viste le defezioni ed un centrocampo quasi totalmente out per le espulsioni di Marquez, Pollio, in attacco Ciravegna, in difesa Savona e gli infortuni, sarà una sfida difficilissima per la squadra di Poggi.

“La partita non è andata bene. È iniziata male, malissimo”, analizza così la partita Secco al termine dei novanta minuti: “Mi aspettavo la reazione della squadra, purtroppo non è andata bene, subendo due reti in rapida successione e un’espulsione. Poi al rientro abbiamo segnato il gol, iniziando a crederci di nuovo ma, con tutte le difficoltà, non siamo riusciti ad incidere come volevamo“.

“Dispiace, conosciamo tutti le potenzialità di questo gruppo, questo risultato è falso, con una squadra così bisognava vincere – continua Secco -. Sappiamo giocare a calcio, dobbiamo solamente mettercelo in testa. Se giochiamo come sappiamo, possiamo mettere in difficoltà chiunque, come abbiamo dimostrato contro la Virtus Sanremese“.

“Infortuni ed espulsioni non sono dalla nostra parte, sono tutti ragazzi importanti – chiosa il centrocampista -. Sappiamo però che chiunque subentra o gioca lo fa al meglio. Tutti siamo in grado di fare bene, ma purtroppo ogni partita è a sé e non si sa mai come può andare. Dobbiamo solo giocare a calcio. Dove mi trovo meglio? Da nessuna parte, mi basta giocare, il mister può anche mettermi terzino, difensore centrale, a me non interessa. In questa categoria bisogna palleggiare e giocare, solo quello“.