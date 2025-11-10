Gli studenti dell’Istituto Falcone incontrano Grimaldi Lines

Loano. Un’importante mattinata dedicata all’orientamento post-diploma ha visto protagonisti gli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e Turistico (TUR) del nostro istituto. L’evento, volto a illustrare concrete prospettive lavorative, ha ospitato il Dott. Claudio Russo di Grimaldi Lines, una delle più note compagnie di navigazione nel panorama italiano.

Il Dott. Russo, referente per il nord Italia divisione passeggeri di Grimaldi Lines, ha tenuto un intervento coinvolgente per presentare le molteplici opportunità di carriera che il settore marittimo, e in particolare Grimaldi Lines, può offrire ai giovani con i loro percorsi di studio. Il focus si è concentrato sulle professionalità richieste a bordo delle motonavi passeggeri, che spaziano dall’accoglienza e gestione del cliente (ideale per i diplomati TUR) al marketing, all’amministrazione e alle relazioni internazionali (in linea con il percorso RIM).

L’iniziativa si inserisce nel programma di orientamento dell’Istituto, dimostrando come la collaborazione tra scuola e realtà aziendali leader sia cruciale per guidare i giovani verso scelte consapevoli e stimolanti nel mondo del lavoro.