Gli studenti del Boselli Alberti-Mazzini Da Vinci al “WorldSkills Liguria” per scoprire la professione dell’odontotecnico

Genova. Si è svolta giovedì 20 novembre, presso i Magazzini del Cotone di Genova, la competizione WorldSkills Liguria – Orientamenti al Mestiere, dedicata alla figura professionale dell’odontotecnico.

Un appuntamento molto atteso, che ha visto la partecipazione dei due Istituti odontotecnici della regione e la presenza di giovani talenti pronti a mettersi in gioco in una sfida ad alto contenuto tecnico.

A rappresentare il proprio istituto è stata la professoressa Sara Cuvato, che ha accompagnato due studenti del quarto anno, protagonisti di una prova impegnativa ma formativa sotto ogni punto di vista. “Sono molto soddisfatta del lavoro portato a termine dai miei ragazzi — ha dichiarato la docente — hanno affrontato la competizione con impegno, precisione e grande serietà. Il loro operato è stato impeccabile e brillante”.

Gli studenti si sono distinti ottenendo un prestigioso terzo e quarto posto, risultati che testimoniano il livello delle competenze acquisite e la qualità della preparazione. “Meritavano persino di meglio per la qualità dei lavori presentati – aggiunge la professoressa Cuvato – ma rimane una bellissima esperienza che ha dato loro l’opportunità di crescere, sia dal punto di vista professionale che personale”.

Entusiasti anche i ragazzi, soddisfatti del proprio percorso e consapevoli del valore formativo della competizione: un’occasione per confrontarsi con coetanei provenienti da tutta la regione, sperimentare il lavoro sotto pressione e misurarsi con le reali esigenze del mondo professionale.

La giornata si è conclusa tra applausi e sorrisi, con l’orgoglio di un traguardo importante e la motivazione di continuare a migliorare nel loro cammino verso la professione odontotecnica.