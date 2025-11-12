Gli emigrati liguri sono oltre 184 mila, il rapporto tra espatri e rimpatri tra i più bassi in Italia

Liguria. Quanti sono i liguri nel mondo? Il rapporto Rim della Fondazione Migrantes sugli italiani nel mondo, giunto alla ventesima edizione, chiarisce che sono 184.635, pari al 12,2% della popolazione residente al primo gennaio 2025: 90.620 donne e 94.015 uomini, pari al 2,9% del totale. La regione che guida la classifica è la Sicilia (13,5% con 844.507), ultima la Valle d’Aosta (0,1%, 8.642).

Se si tiene conto che insieme La Spezia, Savona e Imperia fanno 193 mila abitanti, è come se la Liguria avesse ‘perso’ l’equivalente di tre grandi città.

Quella cifra rappresenta gli iscritti all’Aire, ossia l’Anagrafe italiani residenti all’estero. Degli oltre 184 mila emigrati quasi 105 mila appartengono alla provincia di Genova.

Quello che emerge a livello nazionale è un saldo migratorio tra espatri e rimpatri negativo e sempre in crescita rispetto ai primi anni del report. Per quanto riguarda la Liguria tra il 2006 e il 2024, però sono stati 42.991 gli espatri, 25.902 i rimpatri, un saldo negativo di 17.089 persone. Il rapporto tra espatri e rimpatri è comunque tra i più bassi a livello nazionale: 1,7 contro una media italiana di 2.

Nella graduatoria dei primi 25 paesi di emigrazione l‘Argentina (31.474 emigrati), il Cile (20.674) e l’Uruguay (16.407) sono ai primi tre posti, eredità di un’emigrazione verso il Sudamerica che da sempre ha caratterizzato la Liguria. Tra i paesi europei preferiti invece ci sono Francia (15.723), Spagna (11.727) e Regno Unito (11.034).

Se si guardano le fasce d’età dei liguri all’estero il 16% ha meno di 18 anni, il 22,8% tra i 18 e i 34 anni, il 22,9% tra i 35 e i 49 anni, il 18,2% tra i 50 e i 64 anni e il 20,1% oltre 65 anni. La percentuale di iscritti per nascita è del 48,3%.

Nell’ultimo anno sono 2.048 i liguri che sono partiti: 929 donne e 1.119 uomini, l’1,7% del totale. Guida la Lombardia con il 18,5%, ultima la Valle d’Aosta con lo 0,3%.

Se Genova guida come quantità di emigrati con 51.324, l’incidenza, ossia la percentuale di iscritti all’Aire sulla popolazione residente riserva qualche sorpresa: il Comune di Portofino ha ben 655 iscritti su 355 residenti (184,5%), seguito da Giusvalla (Sv) con il 170,6%. Terzo posto per Tiglieto con il 153,7%.

Questo dimostra che l’emigrazione non è distribuita in modo uniforme, ma si concentra in precise aree: quelle interne, i piccoli comuni, le zone periferiche o deindustrializzate. Questi luoghi, si legge nel report, svuotati lentamente ma inesorabilmente delle loro energie vitali, soffrono di un duplice processo: lo spopolamento fisico e l’impoverimento umano. Le comunità locali si riducono, l’età media aumenta, i servizi scompaiono, le scuole chiudono, l’economia collassa. Ma soprattutto, si diffonde un senso collettivo di marginalizzazione e abbandono.

A livello di anzianità di iscrizione ben 111 mila sono iscritti da oltre dieci anni (di questi quasi a metà risiedono nell’America meridionale), seguiti da poco più di 32 mila che sono emigrati tra i 5 e i 10 anni. Quasi 10 mila hanno un’iscrizione inferiore all’anno.

In Italia (e Liguria) mobilità plurime

Lo scopo del Rim, si legge nella presentazione, era superare la disinformazione, far capire che ‘non c’è frase più errata di quella che afferma che l’Italia si è trasformata da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione’. Piuttosto, l’Italia da sempre è Paese di emigrazione e oggi è Paese delle mobilità plurime in entrata e in uscita. Crocevia di movimenti, il Belpaese vede le partenze, i ritorni e le ripartenze di uomini, donne, bambini, anziani, famiglie che vivono da protagonisti l’era delle migrazioni.

Parole pesanti quelle contenute nel report: l’emigrazione italiana contemporanea – benché spesso definita con eufemismi come ‘mobilità internazionale’, ‘fuga di cervelli’, ‘nuove generazioni globali’ – è in larga parte una risposta strutturale a mancanze sistemiche del Paese. I dati raccolti anno dopo anno dal Rim non lasciano spazio a interpretazioni semplicistiche: non partono solo gli spiriti avventurosi, ma anche e soprattutto coloro che non trovano in Italia spazio per vivere con dignità.

Attraverso interviste, contributi narrativi e analisi socio-economiche, il Rim ricostruisce la spinta migratoria come conseguenza di un sistema bloccato, incapace di offrire lavoro stabile, servizi adeguati, riconoscimento di merito, opportunità di crescita. Le partenze diventano così una forma di reazione a un senso diffuso di esclusione, frustrazione e invisibilità.

L’attuale mobilità italiana, pur rivolgendo lo sguardo al mondo intero e pur avendo destinazioni privilegiate che si orientano verso nuovi contesti professionali emergenti (si veda l’Oriente, con Singapore, gli Emirati Arabi, ma anche la Scandinavia) preferisce sempre di più l’Europa.

Negli ultimi vent’anni il flusso di cittadini italiani verso l’estero si è progressivamente ringiovanito, fino a concentrarsi nella fascia di età 25-34 anni. L’estero è, letto in questa dimensione, qualcosa di molto più articolato di una frettolosa fuga. Esso diventa un’opportunità di crescita personale, formativa e professionale che non ha nulla di eccezionale. Fa parte di un percorso generazionale diffuso tra i giovani europei.

In un crescendo di presenze all’estero, aumenta il livello di istruzione dei protagonisti di questi flussi che, stando agli ultimi dati Istat disponibili sugli espatri nel 2024, sono, però, solamente per meno di un terzo laureati o dottori di ricerca (31,8%). Il 36,1% sono diplomati ai quali aggiungere i possessori di licenza media (31,1%). Contrariamente alla narrazione più diffusa, in sintesi, in un generale e proficuo aumento della preparazione della popolazione italiana, chi parte, oggi, è sì giovane e giovane adulto, ma è anche soprattutto diplomato.

Nella stessa fascia d’età, anche i rimpatri sono aumentati negli ultimi anni, in particolare a partire dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 1° maggio 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”), che ha ampliato le agevolazioni fiscali per i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2020. A questo fattore si sono aggiunti l’effetto della pandemia, che ha spinto parte degli emigrati a rientrare temporaneamente o definitivamente, e quello della Brexit, che ha indotto molti italiani a lasciare il Regno Unito.

La mobilità di oggi, in particolare quella giovanile, sia essa per studio o lavoro, si caratterizza per essere precaria, ovvero circolare, costante e continua soprattutto quando avviene all’interno dell’Europa. Ciò significa che non c’è un progetto migratorio definito in partenza, ma che proprio perché legato fortemente alle opportunità che si presentano giorno per giorno, può prendere direzioni diverse, cambiare repentinamente, trasformarsi in ritorno e in una nuova ripartenza.