Giustizia civile, anche nel 2025 Savona si conferma il tribunale con minor arretrato

Savona. Il tribunale di Savona mantiene il primato nazionale per il minor arretrato di procedimenti civili e il tribunale che ha ridotto maggiormente la durata dei procedimenti civili (disposition time).

Sono i dati presentati in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile dalla presidente del tribunale, Lorena Canaparo. “Anche quest’anno presentiamo ottimi dati”, sottolinea.

Il 10% degli sfratti per morosità si eseguono al primo accesso, la maggioranza al secondo accesso, il rimanente 25% oltre il secondo quando si tratta di casi particolari (come la presenza di minori o disabili). Nel 2023 sono stati 121, solo 94 nel 2024 e 90 fino al 28 ottobre di quest’anno.

Al primo semestre 2025 l’arretrato del tribunale di Savona è di 20 procedimenti (contro i 32 i Ferrara e i 54 i Marsala). Fanalino di coda per Messina (6997), Nocera Inferiore (6339) e Potenza (3903).

Dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2025 sono state iscritte presso il Tribunale di Savona 72.296 procedure civili e ne sono state definite 76.185 (i procedimenti pendenti sono scesi a 1475 contro i 5312 iniziali).

“La giustizia continua a essere un cantiere aperto – evidenzia l’ex presidente della sezione civile, Alberto Princiotta -. L’avvocatura ha chiesto di tornare al confronto diretto orale con le parti davanti al giudice. Con la riforma Cartabia era stato stabilizzato un rito emergenziale consentendo di presentare note scritte. Tra gli effetti di quella riforma anche l’aumento di competenze del giudice di pace. Dal 2022 fino al primo trimestre di quet’anno +40% contenziosi, +49% decreti ingiuntivi e +37% le sanzioni amministrative“.

Per quanto riguarda le prospettive Princiotta aggiunge: “Nonostante la carenza di organico, rimarremo un tribunale particolarmente efficiente perchè l’assetto organizzativo si è stabilizzato ed è condiviso”.

Ancora grave carenza di personale, su un totale di 93 unità a tempo indeterminato, i presenti sono 48, con una carenza pari al 48,38%; per il personale a tempo determinato, i presenti sono 19

su 32, con scopertura del 40,63%. “Malgrado tale criticità e non senza sacrifici – sottolinea la dirigente amministrativa, Margherita Cisani -, lo spirito di collaborazione e la capacità di mettersi in gioco nel lavoro di squadra si sono rivelati – e rappresentano tuttora – elementi essenziali nel perseguire l’obiettivo di fornire un’adeguata risposta alla domanda di giustizia del cittadino, assicurando il funzionamento dei processi di lavoro interni alla macchina giudiziaria”.

La presidente dell’ordine degli avvocati di Savona, Vittoria Fiori, presenta i numeri: come gli anni scorsi si registra un calo degli avvocati in provincia di Savona anche se il numero è ancora molto alto (722 iscritti nel 2025): “I neo avvocati sono pochi, il percorso da praticante è lungo e si dipende dalla famiglia”. Aggiunge: “Le domande di patrocinio a spese dello stato sono diminuite, quest’anno sono state 238 contro le 312 dell’anno scorso”.