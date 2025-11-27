Giudice Sportivo, sanzioni (comminate e in arrivo) alla San Filippo Neri, a Cisano puniti i fischietti proibiti

Di oggi la notizia del cambio in panchina con le dimissioni della coppia formata dai mister Torregrossa e Rotiroti. La San Filippo Neri giace all’ultimo posto in classifica per via delle nove sconfitte in altrettante partite. Un andamento da incubo a cui si aggiungono le sanzioni del Giudice Sportivo a seguito della sconfitta contro l’Oneglia dello scorso 20 novembre. Partita persa 3 a 2.

Ma le squalifiche potrebbero essere ancora di più visto che l’arbitro di Albingaunia – Altarese – che aveva arbitrato la San Filippo contro l’Oneglia – ha comunicato nel referto trasmesso alla procura federale di aver identificato alcuni componenti della San Filippo rendersi protagoniti di comportamenti che ha reputato segnalare: “Visto il referto di gara e con riferimento alle condotte ivi descritte asseritamente riconducibili a tesserati della soc. SAN FILIPPO NERI ALBENGA i quali sarebbero stati riconosciuti per l’abbigliamento nonché per essere stati recentemente diretti dal ddg della gara in oggetto. P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di rispettiva competenza”.

Per la San Filippo Neri nel frattempo un’ammenda di 150 euro “per la condotta dei propri sostenitori i quali per l’intera partita rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e

irriguardose che ripetevano anche a fine gara nella zona bar”. L’allenatore Rotiroti è stato squalificato fino all’8 dicembre per espressioni ingiuriose. Tre giornate al giocatore Xhoni Fejzillari che “al 37′ st, entrava sul tdg durante una mass confrontation fra le squadre per spintonare e colpire con un calcio un avversario, senza provocare conseguenze lesive”. Fermato anche Gloria per squalifica a seguito della quinta ammonizione.

In casa Cisano spicca l’ammenda di 100 euro per “la condotta di alcuni sostenitori i quali utilizzavano alcuni fischietti creando disagi ai giocatori nello svolgimento della gara”. A ciò si aggiunge l’inibizione a tempo per il giocatore Luca Giampà fino all’11/12. Sanzione attenuata per le scuse a fine gara. Due giornate di squalifica per Artur Hamati.

Qui il comunicato integrale del Giudice Sportivo