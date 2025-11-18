Giovane investita da un’auto a Borghetto, trasferita d’urgenza al pronto soccorso

Borghetto Santo Spirito. E’ stata trasportata d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure la giovane che, questo pomeriggio, è stata investita mentre attraversava via 4 Novembre a Borghetto Santo Spirito.
Secondo quanto accertato, intorno alle 14 un’auto avrebbe urtato la giovane, di circa 16 anni, mentre questa stava camminando sulle strisce pedonali all’altezza del punto vendita Piùme.
Sul posto sono intervenute l’automedica, la Croce Bianca di Borghetto e la polizia locale.
Viste le sue condizioni, i sanitari hanno trasferito la giovane al pronto soccorso in codice giallo.
Gli agenti della polizia locale, invece, hanno avviato per i rilievi del caso. Qualche informazione utile potrà arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.