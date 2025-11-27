Giornata contro la violenza sulle donne, la speciale mostra degli studenti del corso di Moda al Falcone di Loano

E’ stata inaugurata lunedì 17 novembre presso la Sala del Mosaico del Comune di Loano la mostra “Non sei sola. Bags collection”, progettata e allestita dagli studenti del corso Moda dell’Istituto Falcone in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
L’evento si colloca nell’ottica delle attività di educazione civica promosse dalla scuola e inaugura la settimana dedicata alla riflessione sull’universo femminile e sulla sua importanza nella società di tutti i tempi.
Protagonisti della mostra i prodotti realizzati dagli studenti della classe 4C Moda, che hanno lavorato all’ideazione, alla progettazione e alla realizzazione della borsa come accessorio indispensabile per la donna ma anche come simbolo di autonomia, indipendenza, personalità e professionalità.
A sostenere l’iniziativa anche la consigliera comunale Monica Caccia, ideatrice di “Universo in rosa”, la manifestazione loanese nata nel 2014 con l’obiettivo di valorizzare le attività legate alla prevenzione della violenza di genere e all’educazione al rispetto della figura femminile.
L’esposizione, aperta al pubblico in orario sia mattutino che pomeridiano, sarà visitabile fino a domani, venerdì 28 novembre.