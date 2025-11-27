Iniziativa

Giornata contro la violenza sulle donne, la speciale mostra degli studenti del corso di Moda al Falcone di Loano

"Non sei sola. Bags collection": la classe 4C Moda ha lavorato all'ideazione e alla realizzazione della borsa come accessorio indispensabile per la donna, simbolo di autonomia, indipendenza, personalità e professionalità