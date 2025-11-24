Giornata contro la violenza sulle donne, il convegno al “Ferraris-Pancaldo” di Savona

“Donne in …corsa: sport, informazione e comunicazione”: è questo il titolo del convegno che domani mattina, mercoledì 25 novembre, si terrà presso la Sala Borsellino dell’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Presente anche la dirigente della Squadra Mobile, Graziella Satariano, che parlerà dei dati che riguardano il fenomeno e degli strumenti per contrastare la violenza di genere, per una migliore prevenzione e condivisione fra le varie parti sociali in causa.

L’incontro, organizzato come iniziativa collaterale della Half Marathon di Savona, a cura dell’Associazione “Chicchi di Riso ETS” e “Relaxioni”, in collaborazione con Polizia di Stato, Assicurazione “Save The Woman”, Lions Club Savona “Torretta” e Istituto “Ferraris Pancaldo”.

Il programma della giornata, condotta dal giornalista Paolo Colombo di La7, si articola in interventi, testimonianze, performance artistiche e momenti di confronto che vedranno protagonisti esperti, rappresentanti delle istituzioni, studenti e testimonianze dirette, tutti impegnati nel dibattito su come il linguaggio possa influenzare e modellare le relazioni di genere e la percezione sociale delle donne.

Dalla presentazione delle sfide dell’intelligenza artificiale al fianco delle donne, alle testimonianze di chi opera quotidianamente per contrastare la violenza e le discriminazioni, fino alle riflessioni sul ruolo delle immagini e del linguaggio nel formare l’identità e la responsabilità collettiva, questa giornata si configura come un momento di profonda riflessione e di stimolo all’azione.

L’evento si concluderà con un intervento di grande impatto sulla costruzione del rispetto e sulla demolizione della violenza attraverso l’uso consapevole della comunicazione, affidato alla Dott.ssa Elisa Garfagna, esperta in comunicazione, media e voice design.