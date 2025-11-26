Ginnastica artistica: Alassio incontra il campione olimpico Igor Cassina

Alassio. Domani, giovedì 27 novembre alle ore 18,30, presso l’Auditorium della biblioteca civica “R. Deaglio”, Alassio accoglierà il campione olimpico Igor Cassina per un incontro aperto al pubblico, con ingresso libero, in occasione della presentazione del suo libro Igor Cassina. Il ginnasta venuto dallo spazio, raccontato da Ilaria Leccardi.

La serata, patrocinata dall’assessorato allo Sport del Comune di Alassio, sarà introdotta dai saluti istituzionali dell’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e vedrà gli interventi del dott. Luca Musella, osteopata, chinesiologo e massofisioterapista, e di Alessandro De Blasi del Kombat Team, mentre il dott. Francesco Parrella, comandante della Polizia Locale di Alassio e dirigente dell’Ufficio Sport del Comune di Alassio, modererà l’incontro.

La presenza di Igor Cassina in città si inserisce nel più ampio contesto dell’11ª edizione di “Sulla Strada Giusta”, la manifestazione dedicata all’educazione stradale, alla legalità e alla sicurezza, organizzata al Palalassio “L. Ravizza” dal 24 al 28 novembre e rivolta agli studenti di ogni ordine e grado. Accanto a Forze Armate, Forze di Polizia, associazioni e professionisti impegnati nel sensibilizzare i giovani sui temi della prevenzione e del rispetto delle regole, il campione olimpico porterà la sua testimonianza di atleta, di uomo e di esempio educativo, offrendo ai ragazzi un messaggio di grande valore.

“Siamo onorati di accogliere ad Alassio un campione come Igor Cassina – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – il quale rappresenta un modello positivo capace di ispirare i giovani, unendo nella sua persona talento sportivo e valori umani. La sua partecipazione a ‘Sulla Strada Giusta’ e la presentazione del suo libro sono un’opportunità preziosa per tutta la nostra collettività”.

La locandina dell’iniziativa