Gaza, scontro in Consiglio regionale. Vaccarezza: “Flotilla marketing politico”. Minoranze: “Surreale il No alla missione umanitaria”

Liguria. “Non ho condiviso l’operazione della Flotilla perché l’ho considerata una grande operazione di marketing politico e ideologico e non un’operazione di sostegno sostanziale, sia per la scarsa quantità di aiuti trasportati, sia per il fatto che, quando il cardinale Pizzaballa si è proposto come garante per far arrivare quegli aiuti nel territorio di Gaza senza passare da Hamas, i responsabili della Flotilla hanno detto no. Ciò ha confermato che l’obiettivo non erano i Gazawi, non erano i bambini, non erano le donne, non erano gli uomini, e che la battaglia non era contro la fame, ma era una battaglia politica e ideologica”.

E’ quanto ha dichiarato in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, consigliere di Forza Italia, in merito alla discussione di un ordine del giorno.

“Le immagini delle persone uccise a Gaza oggi, che muoiono a centinaia perché accusate di non essere omologate al regime di Hamas – ha aggiunto Vaccarezza – dovrebbero farci riflettere sul fatto che serve altro dalle Flotille per tutelare la vita in quel pezzo martoriato del mondo”.

“Ricordo – ha sottolineato ancora il Consigliere di Forza Italia – che Hamas è nella black list delle organizzazioni terroristiche internazionali, insieme ad Hezbollah. Quindi, la prima cosa che oggi tutti dovrebbero avere a cuore, oltre agli aiuti, è la deposizione definitiva delle armi da parte di Hamas, la smilitarizzazione di quell’organizzazione e la fine di un regime che con la forza, la violenza e il ricatto anche alimentare ha tenuto ostaggio per tanti anni la popolazione di Gaza”, ha concluso.

Il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano ha, invece, ricordato l’importanza delle 240 tonnellate di cibo per migliaia di famiglie disperate “i cui bambini, mai raggiunti dagli aiuti “in poche ore” della Meloni, sono a un passo dalla morte per fame”.

“È un dato di fatto riportato da tutti i giornali, persino da quelli di destra: in Palestina, migliaia di cittadini inermi sono vittime innocenti di fame, sete e mancanza di cure. Nonostante la verità sia sotto gli occhi di tutti, nella Striscia di Gaza non arrivano gli aiuti umanitari. Come M5S, ho depositato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i colleghi dell’opposizione consiliare per impegnare la Regione Liguria a sollecitare, attraverso tutti i canali istituzionali, l’arrivo in quelle terre martoriate del materiale partito da Genova via Music for Peace ma ancora inspiegabilmente fermo in Giordania”.

“Surreale la risposta dell’assessore Nicolò, che prendendo la parola a nome della Giunta, ha dichiarato l’atto “superato dai fatti”. Ancora più surreale, oltre che grottesco, quelle del consigliare Vaccarezza che anche oggi ha definito la Flotilla un'”operazione di marketing”. Se l’assessore Nicolò seguisse con più attenzione gli organi di stampa, si accorgerebbe che su carestia e disperazione in Palestina nulla è “superato”. Anzi, è esattamente l’opposto. Al consigliere Vaccarezza invece consigliamo di provare sulla propria pelle le privazioni di cibo e medicinali che subiscono quotidianamente i gazawi. Oggi, respingendo il nostro ordine del giorno nonostante l’avessimo emendato, in Aula è stata scritta l’ennesima pagina vergognosa”.

“Che la Giunta e la maggioranza ritengano che l’emergenza umanitaria a Gaza sia archiviata – dichiara il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna – è una ricostruzione semplicemente falsa. Un’altra brutta pagina scritta da questa maggioranza di destra. Ad oggi a Gaza, purtroppo, continuano a morire civili, soprattutto bambini, continuano a non arrivare cibo, medicinali, generi di prima necessità. La richiesta che abbiamo avanzato, attraverso l’ordine del giorno che, come opposizioni, abbiamo presentato in consiglio regionale, era di impegnare la Regione Liguria a farsi parte attiva per difendere i cittadini italiani che sono in viaggio verso la Palestina per portare i viveri alla popolazione di Gaza”.

“Abbiamo anche indicato delle modifiche per portare avanti questa proposta e fare tutti insieme fronte comune per sostenere la popolazione di Gaza stremata dalla guerra. Questa missione non ha colore politico, non è propaganda, ha solo una funzione umanitaria. L’unico obiettivo: spingere affinché quei beni di prima necessità arrivino a destinazione. La polemica che questa destra strumentalmente ha voluto sollevare è surreale: l’ennesima scusa per arroccarsi sulle proprie ideologie confermandosi pretestuosa e lontana dalla realtà”.